El Ayuntamiento subraya "la visibilidad internacional" de Málaga como primera sede europea de la Comic-Con

La concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, ha asegurado este domingo que se declaran "muy satisfechos" de haber sido sede de la San Diego Comic-Con al argumentar que "ha sido un hito sin precedentes para el Palacio de Ferias y Congresos", además de haber asegurado "una gran visibilidad internacional" para la ciudad.

Izquierdo ha remarcado que Málaga ha acogido "la primera edición europea de la convención más importante del mundo del cómic" cuando ha sido "la primera vez que se celebra fuera de Estados Unidos".

Ha remarcado la delegada de Innovación el añadido de haber sido un escenario por el cual han desfilado "estrellas del cine fantástico como Jared Leto, Arnold Schwarzenegger, Wendoline Christie o Luke Evans", así como que han sido "más de 300 horas de contenido para todos los públicos".

"Hemos conseguido más de 80.000 metros cuadrados de superficie entre áreas interiores y exteriores y han pasado por aquí más de 120.000 personas procedentes de 20 países diferentes", ha proseguido explicando Izquierdo.

La delegada de Innovación ha reconocido que el evento "ha sido, por supuesto, un reto organizativo", antes de apuntar que "una ocupación hotelera de prácticamente el 100%", además de "un impacto en la ciudad de Málaga de más de 50 millones de euros".

"Vamos a pedir, de todas formas, a la organización en las reuniones de balance y seguimiento, mejoras para la edición de 2026, empezando, por ejemplo, por la reducción de las esperas y el control de los movimientos de los asistentes", ha advertido Izquierdo sobre la introducción de mejoras para la edición de 2026.

Se ha reafirmado en concluir que "ha sido una primera edición de éxito que va a continuar en Málaga por lo menos dos años más y que esperamos que siga sorprendiéndonos en sus próximas convocatorias".