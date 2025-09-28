Siguiente parada para la EMT: nueva sede en Los Prados

Desde hace ya varios años, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) está desarrollando un proyecto estratégico, no solo para la expansión y electrificación de su flota, sino para el propio desarrollo de la ciudad: la mudanza de su sede en el Camino de San Rafael.

Es una urgencia, en primer lugar, porque actualmente las cocheras -al igual que ocurre con las dependencias de Servicios Operativos- ocupan un espacio que está llamado a transformarse en un barrio de vivienda protegida y asequible, lo que se conoce como «Manzana Verde», en el que se prevé la construcción de 600 hogares nuevos.

La nueva ocupación se encuentra en una parcela ubicada en Los Prados, entre las calles Paquiro y Concierto, junto a los talleres de Renfe y el auditorio municipal Cortijo de Torres.

A nivel urbanístico, hace ya cuatro años que la Gerencia de Urbanismo aprobó el estudio de detalle con el que se ordenaron estos terrenos y se establecieron las bases de lo que serían las futuras cocheras. Por ejemplo, se determinó una capacidad máxima para 392 autobuses, teniendo en cuenta los modelos de 7, 9, 12 y 18,75 metros, junto a necesidades básicas como la instalación de una marquesina fotovoltaica sobre los aparcamientos o las condiciones del edificio destinado a talleres y a las dependencias administrativas, de planta baja + 1 y planta baja +3 respectivamente.

También se detectaron obstáculos a corregir, como fueron el desvío de un colector de aguas fecales y de una vaguada de pluviales que cruzaban la parcela, así como la necesidad de soterrar una línea aérea de media tensión, unos hitos que se han ido cumpliendo de forma progresiva en los últimos ejercicios.

De hecho, la parcela está funcionando ya como una campa de autobuses con puntos de recarga eléctrica, incluidos los pantógrafos, estructuras articuladas para cargar los vehículos desde el techo.

Hace un par de años se inauguraron los primeros veinte cargadores, gestionados por Endesa X, con una potencia total de 7,2 MW.

Un autobús eléctrico se carga en la sede de Los Prados.

Hay que recordar que el 30% de la flota de la EMT está electrificada, con en torno a un centenar de vehículos ecológicos, entre híbridos y eléctricos.

El último hito en este proceso de electrificación será la puesta en servicio de 20 nuevos autobuses ecológicos a lo largo de finales de este año.

Rotonda

La Empresa Malagueña de Transportes licitó a finales de agosto tanto el proyecto como las obras para construir una gran rotonda en la intersección de esta vía con sus instalaciones, con el objetivo de garantizar la operatividad de su flota, especialmente durante los picos de servicio que se producen durante la Feria y los eventos que se celebran en el auditorio municipal Cortijo de Torres.

Se trata de una infraestructura viaria esencial para asegurar la operatividad cuando la futura sede de la EMT esté a pleno rendimiento. «Actualmente, el acceso existente a las instalaciones por la calle Concierto no dispone de capacidad suficiente para absorber el volumen de vehículos de la flota, y su funcionamiento se ve afectado con frecuencia por los eventos celebrados en el Recinto Ferial y el Auditorio Cortijo de Torres, lo que compromete la operatividad del servicio», se argumenta en los pliegos del contrato, consultados por este periódico. El presupuesto base de licitación es de 1.231.887,91 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

«Ahora mismo faltan allí determinados itinerarios para facilitar que los vehículos entran y salgan de las cocheras. Además de eso, facilitará la movilidad del entorno, de los vecinos sobre todo», añadió la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández esta misma semana.

Cronograma

En cuanto a los planes de expansión, Hernández señaló que el próximo año quieren acometer algunas de las inversiones previstas como es la instalación de una pérgola bioclimática, nuevos puntos de recarga -se aspira a conseguir una recarga simultánea de hasta 100 autobuses- y un lavadero para los vehículos.

Con eso ya operativo, será el momento de plantear la gran obra de las dependencias municipales que permitirá completar la mudanza de la sede de la EMT.

«Está hecho el proyecto constructivo, lo vamos a revisar porque hay determinadas cosas que que no nos que no nos llegan a satisfacer al 100% para comenzar a estudiar los costes y las fases de ese proyecto, pero lo que sí es necesario es allí ahora mismo es que todos nuestros autobuses eléctricos carguen», señaló la concejala de Movilidad.

En 2026 arranca el proceso de fusión de la EMT con la Smassa

El futuro de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMASSA) es conformar una gran compañía municipal con un concepto de movilidad basado en el transporte público, la intermodalidad y el detrimento paulativo del vehículo privado en el núcleo urbano.

Sede actual de la EMT en el Camino de San Rafael.

El Ayuntamiento de Málaga dio uno de los pasos más relevantes para conseguirlo en diciembre del año pasado, con la compra de las acciones privadas de Smassa para su conversión en una empresa 100% municipal, como ocurriera en su momento con Limasa.

La municipalización se consiguió tras adquirir el 49% de la empresa, que estaba en manos de Unicaja y Empark, mientras que el porcentaje restante lo ostentaba el Ayuntamiento de Málaga. La compra del las acciones privadas tuvo un coste de 24.987.603 euros, para lo que se firmó un préstamo

Un proceso, por cierto, rodeado por la polémica, con una crisis abierta en el seno de la Smassa que apuntaba a su propio gerente, investigado por presunto acoso laboral a una jefa técnica, en pleno revuelo por la gestión del aparcamiento de Pío Baroja, en el Palo, por supuestas irregularidades.

El próximo año, como explicó la edil de Movilidad, Trinidad Hernández, empezará el proceso de fusión, que requerirá dos años de trámites «como mínimo».

Por lo pronto, lo primero que se debe afrontar en ese proceso de fusión es la unificación de los derechos de los trabajadores que pertenecen a sendas plantillas, por lo que ya se ha negociado con los sindicatos que representan a los trabajadores de Smassa la prórroga de su convenio colectivo, con el objetivo de equiparar su vigencia al de la EMT.

«Ahora en el 2026 vamos a iniciar los procesos de fusión en los que estamos trabajando, pero no sé lo que vamos a tardar», sostuvo Hernández.