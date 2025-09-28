Jim Lee, presidente de DC: “No conozco a Superlópez, pero le echaré un vistazo”

El dibujante de cómics y presidente de DC Entertainment, Jim Lee, ha protagonizado un heróico panel en la San Diego Comic-Con de Málaga, en el que ha respondido a las preguntas de sus fans mientras dibujaba a los personajes de la compañía. Al finalizar el acto, ha regalado sus piezas artísticas al público.

Dibujos y preguntas

Después de un “Hola, ¿qué tal?” en español, Jim Lee, sentado en el escritorio que tenía preparado en el auditorio 1 del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), comenzó su panel explicando la dinámica: “Estoy muy emocionado de estar aquí. ¿Nunca habéis estado en un panel mío? Normalmente, voy respondiendo preguntas de la audiencia mientras intento dibujar. Me gusta mantener la tradición de regalar mis dibujos cuando hacemos estas experiencias”, comentó el artista.

En palabras del director de DC Entertainment, “siempre hago primero a los personajes antes que a los decorados”. Para demostrarlo, enseñó, desde su teléfono, múltiples dibujos de las páginas de sus cómics, donde se podía ver una versión con bocetos y, luego, la versión final: “Las figuras son lo más importante. Cuando lees un cómic, lo primero que ves son las figuras, y luego el resto. Entonces, intento que las figuras sean emocionales, que expresen” comenta.

También explica que, incluso a la hora de entregar sus trabajos, sigue unas prioridades: “Hay que priorizar lo más importante. Primero, dibujo las páginas más importantes, y, las que no lo son tanto, luego. Cuando lees un cómic, estás más involucrado en las escenas más emocionantes, no en las de storytelling”, explica, y añade que, por seguir ese orden de prioridades, algunas veces comete algún error: “Quizás los fondos cambian un poco entre páginas porque ciertas páginas las hago con dos semanas de distancia”.

Lee no tiene un personaje favorito a la hora dibujar. En sus propias palabras, si le gusta el personaje, le gusta dibujarlo por su personalidad, ya que es lo que le emociona. “Aun así, Batman es de mis favoritos a la hora de dibujar. Entre otros, Superman también, pero porque cuentan con personalidades diferentes”.

Cuando le preguntaron por el personaje de tebeos español Superlópez, Jim Lee estaba confundido, ya que no lo conocía. Tras preguntar al público si se trataba de un producto hecho para adultos, repitió que no lo conocía y que le echaría un vistazo.

Además de hablar de sus trabajos preferidos, dio su opinión acerca de si era importante o no estudiar en una escuela de arte si, en el futuro, alguien quiere ser artista: “Creo que vale la pena invertir tu tiempo en las escuelas de arte”, porque, según él, puedes crear comunidad con los compañeros de estudio y profesores, pero “también es verdad que es caro”. “Si lo que quieres es inspiración y comunidad, no hay mejor experiencia que ir a una escuela. Aun así, no creo que sea necesario”, comenta, y añade que, cuando empezó a entrar a trabajar en el mundo de los cómics, no le preguntaron si fue a estudiar, sino por sus trabajos previos. “De todas formas, no me preocupo por las escuelas de arte, sino por las inteligencias artificiales”, añade.

Sobre cuál es el actor que más se parece a Batman, él comentó: “Bueno, todos son buenos amigos míos, así que no quiero ofenderlos”, dijo entre risas. “Creo que Christian Bale tenía el mejor gruñido, y que Robert Pattinson tenía muy buena mandíbula”.

Lee es un artista que siempre prefiere dibujar en papel, comenta: “Cuando dibujo en digital lo veo menos creativo, más como un trabajo de ordenador. Sé que hay ventajas al trabajar en digital, pero, en cuanto a placer personal, prefiero dibujar en papel”. Además, se trata de algo que le transmite buenos recuerdos pues, cuando dibuja cómics en papel, le traslada a la época de cuando tenía 10 años y dibujaba en el suelo de su cocina.

“¿Que qué me gustaría dibujar si estuviéramos en un mundo sin cómics de superhéroes? Qué pregunta más oscura…” comentó con un tono humorístico, y explicó: “DC cómics no era solo de superhéroes. Hace muchos años, creo que, más o menos, el 40% de sus cómics eran de esa temática. También hacían romance o ciencia ficción, entre otros”. Además, comentó que le encantaría dibujar un cómic dedicado a los bárbaros y la fantasía, y que la ciencia ficción también le parecería divertido.

Además, también contó una anécdota que tuvo con Frank Miller relacionada con el personaje Linterna Verde: “Frank Miller era un dios para mí cuando era pequeño. Yo estaba pasando el rato con Frank en una convención, luego fuimos a cenar y después, cuando estábamos yendo en coche a un bar, estábamos hablando de… Bueno, no sé si decir esto porque soy el presidente de DC, pero hablábamos de lo estúpido que es Linterna Verde como personaje. Siento decir que es estúpido, pero cuando realmente lo analizas… ¿por qué tiene un poder que el color amarillo puede detener?”, comenta entre risas.

Al final del panel y de la sesión de preguntas comenzó a regalar sus dibujos, pero lo hizo de una forma especial. Para sortearlos, preguntó a la gente si tenía cosas que era poco probable que tuvieran. Para el primer dibujo que regaló (de Batman), pidió una pajita y, para el segundo (de Wonder Woman), preguntó por alguien que tuviera un llavero con forma de dado.