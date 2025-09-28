Juan Antonio Bayona: "Estoy contento de haber hecho la película de Jurassic más rara de la historia"

Tras media hora de retrasos y silbidos del público, comenzó el panel del director y productor español Juan Antonio Bayona en el Hall M de la San Diego Comic-Con de Málaga, 'Encuentro con Juan Antonio Bayona', en el que ha conversado junto al escritor, guionista y director del Festival de Cine Sitges, Ángel Sala, sobre su carrera, sus producciones y varias curiosidades.

Al principio del evento, el director y productor Álex de la Iglesia hizo acto de presencia en el evento para presentar a Bayona, que recibiría tras subir al escenario el premio Epic Vision de la San Diego Comic-Con de Málaga.

Cuando recibió el premio, Bayona declaró que estaba emocionado de estar en la Comic-Con de Málaga con "el público del cine fantástico" mencionando que con ese cine creció y, actualmente, entiende el mundo. "Hemos pasado de ser el cine de serie B a ser el que realmente marca el camino. Este premio me lo tomo como una cosa muy especial porque viene de vosotros", añadió.

Al recibir el premio, Bayona comenzó el encuentro con Ángel Sala / Álex Zea / LMA

Encuentro con Bayona

Al empezar, Bayona comenzó a hablar sobre los festivales y eventos de cine: "Cuando fui por primera vez al Festival de Cine de Sitges, descubrí un mundo alucinante, aunque era algo más o menos marginal. Ahora, estos eventos son los que están marcando la tendencia de ver los futoros estrenos".

Sobre su primera película, Bayona recuerda cómo sus cortos le permitieron tantear la posibilidad de hacer una película, y que Guillermo del Toro se ofreció a promocionar la primera que hizo, 'El Orfanato' (2007): "La posibilidad del Orfanato surgió gracias a la amistad con Guillermo del Toro. Un día, Guillermo, Santiago Segura y yo estábamos cenando juntos y, cuando le dije que quería hacer una película de terror, se apuntó a ciegas", comentó antes de añadir que "la película fue un éxito inesperado"

"A mí la realidad no me interesa, pero sí la contada a través de la fantasía. Eso es 'Un monstruo viene a verme', es la imagen perfecta de lo que para mí significa el género fantástico. Es la forma más verdadera de exponer una historia en la pantalla, aunque también la más complicada", mencionó, y explicó por qué: "El momento en el que entras en el género fantástico, utilizas todos los recursos del cine, y tienes que demostrar que los dominas para llegar a un buen resultado".

Bayona recordó algunas de las películas que dirigió durante el encuentro / Álex Zea / LMA

Bayona también reflexionó sobre su trabajo como director de 'Jurassic World: Fallen Kingdom': "El guionista Collin Trevorrow me tentó a hacer la película. Me dijo que empezaba reventando la isla, desapareciendo y que, a partir de ahí, la historia pasaba a tierra firme. Eso me pareció una buena forma de hacer borrón y cuenta nueva. Luego, me dijo que el final es en un orfanato con dinosaurios, y me quedé intrigado".

También comentó que, al hacer tantas secuelas de una misma franquicia, es complicado no repetir ideas: "El momento en el que haces la sexta parte de una película, es muy difícil no repetir el concepto, porque no partes de personajes, sino de una situación, y hay que encontrar una razón para que se hagan secuelas", comentó antes de concluir diciendo: "Echando la vista atrás, estoy contento de haber hecho la película de Jurassic más rara de la historia".

Por otro lado, también reflexionó sobre cómo llevó a cabo su trabajo en 'La sociedad de la nieve', comentando que crearon un dispositivo, tras estudiar el accidente en el que se basa la película, en el que estuvieron reviviendo lo que había sucedido de forma cronológica. "Tras rodar 600 horas, empezamos a entender un poco lo que significó estar aquí", comentó.

En la ronda de preguntas del público, un fan que adoraba las películas que trataban de viajes temporales le preguntó si alguna vez se animaría a probar esa temática, a lo que Bayona, con una sonrisa, comentó: "No me gusta hablar de los proyectos en los que estoy trabajando".