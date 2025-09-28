Málaga y Alhaurín de la Torre, las zonas con más déficit de vivienda

Málaga capital y Alhaurín de la Torre figuran dentro de la provincia entre los siete municipios que poseen una menor cuota de inmuebles urbanos por habitante empadronado. El último informe de la Dirección General del Catastro recoge que en ambos términos hay aproximadamente la mitad de viviendas que de personas, cuando la media provincia indica que hay 0,67 inmuebles por ciudadano que esté dado de alta en el registro oficial del Instituto Nacional de Estadística.

En este momento hay 1.188.984 unidades catastrales urbanas en la provincia, con 1.773.136 habitantes empadronados. Llama poderosamente la atención que en hasta 18 localidades malagueñas hay más inmuebles que personas inscritas en el padrón municipal. Al frente figuran cinco municipios de la Serranía de Ronda, a los que les sigue Manilva, el de mayor cuota entre los términos de más de 15.000 habitantes, con hasta 21.319 inmuebles. Así arroja un porcentaje de 1,18 viviendas por habitante.

Jimera de Líbar tiene la cuota más alta de toda la provincia. Alberga 602 unidades catastrales en suelo urbano, por 398 habitantes, lo que da un índice de 1,51 casas por persona. Y a continuación figuran Alpandeire (1,36), Atajate (1,28), Genalguacil (1,21) y Montejaque (1,21). Justo después del término manilveño aparece otra localidad serrana, como es Cartajima (1,17).

Aparecen en los puestos octavo y noveno, Benahavís y Torrox. El primero de estos municipios tiene un índice de 1,15, con 10.425 inmuebles y 9.077 habitantes. Y en el término torroxeño, la cifra de unidades en suelo urbano se sitúa ya en 24.621, frente a una población de 21.583 ciudadanos empadronados. La decena de localidades con mayor porcentaje lo cierra otro término de la Serranía: Benarrabá (1,13), que presume de ser el primer término andaluz energéticamente autosuficiente.

La comarca axárquica reúne otros cuatro municipios, además de Torrox, con más inmuebles que habitantes: Salares (1,12), Algarrobo (1,10), Alcaucín (1,07) y Frigiliana (1.06). Y la Serranía completa el listado de los 18 términos con más de una unidad catastral urbana por ciudadano, con otras cuatro localidades: Faraján (1,07), Jubrique (1,07), Benadalid (1,05) y Parauta (1,05). La radiografía provincia depara que la mayoría de estos municipios han fortalecido en los últimos años su proyección turística exterior o se localizan en áreas con un importante potencial para futuros visitantes.

En el extremo opuesto

Superada la mediación de una tabla que hemos ordenado de manera decreciente por esos índices, concretamente en las posiciones número 77 y 78, encontramos dos municipios que justo arrojan la media provincial de inmuebles por habitante (0,67). Son Álora y El Borge. En el primer término localizamos 9.111 viviendas y el padrón ya se eleva a 13.570 habitantes, mientras que en el municipio axárquico son 635 inmuebles por 941 ciudadanos.

En el fondo de la tabla, justo en el extremo opuesto a esas 18 localidades donde hay más inmuebles que personas empadronadas, junto a Málaga (0,53) y Alhaurín de la Torre (0,50) encontramos apenas cinco términos, como decíamos al principio, con un índice inferior a 0,50, la mitad de viviendas que de habitantes. Dos se encuentran en el Valle del Guadalhorce más poblado: Alhaurín el Grande (0,49) y Pizarra (0,48), mientras que las restantes se localizan en la comarca de la Axarquía.

Macharaviaya, en el interior, pero a muy corta distancia de Rincón de la Victoria, posee 253 inmuebles para una población de apenas 506 habitantes. Y también son axárquicos los dos pueblos con menor índice. Sayalonga ocupa con un índice del 0,41 la penúltima posición, al albergar 676 inmuebles urbanos, incluidos los de su pedanía, Corumbela, para 1.646 habitantes. Y cierra la tabla Comares, el denominado Balcón de la Axarquía, con prácticamente tres habitantes por cada vivienda. Son 1.346 ciudadanos para apenas 432 inmuebles urbanos, que deparan un índice de 0,32.

¿Qué índices arrojan los diez municipios con un mayor número de inmuebles urbanos? Málaga capital es una importante excepción, al igual que Alhaurín de la Torre, puesto que en todas las grandes urbes arrojan al menos 0,7 viviendas por habitante. En el litoral occidental hay amplias áreas residenciales, con un escaso número de residentes por inmueble.

Marbella alberga 122.821 unidades catastrales en suelo urbano, con un índice de 0,77, ligeramente inferior al 0,79 que deparan las 73.766 unidades de Mijas. El cuarto término con más inmuebles, en concreto 62.657, es Fuengirola (0,73). Y les siguen, con 61.590, Vélez-Málaga (0,72).