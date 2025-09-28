Málaga tiene ya casi 1.100 empleos en empresas especializadas en IA

El número de empresas que han surgido en España para desarrollar la inteligencia artificial (IA) ha aumentado un 127% desde 2012 hasta 2022, superando las 2.800 compañías que emplean a unos 109.200 trabajadores, según un informe de la Fundación Ramón Areces y el Ivie. El mayor impulso se registró antes de la Covid-19 y desde la pandemia el número de empresas «nativas» de IA (es decir, que nacen para desarrollar distintos aspectos de este campo) de IA se ha mantenido estable. En el caso de la provincia de Málaga, el estudio detecta la presencia de 76 compañías que suman casi 1.100 empleos, lo que la sitúa como la sexta provincia española con mayor presencia empresaria en este ámbito.

Aunque el peso de las empresas de IA en el tejido empresarial español todavía es limitado (0,36% de las empresas y el 1,16% del empleo del país en 2022), los autores del informe inciden en el valor que pueden aportan a la economía española.

Más del 50% del total de estas empresas se sitúan en la Comunidad de Madrid y Cataluña, suponiendo estas dos comunidades el 74,4% del empleo en IA.

Asimismo, el empleo total en estas compañías ha crecido a un ritmo anual del 10%, ocho puntos por encima del conjunto de empresas españolas (2%). A nivel provincial, Madrid (829 empresas 62.090 trabajadores), Barcelona (552 y 18.781), Valencia (175 y 3.398), Alicante (88 y 1.569) y A Coruña (79 y 2.568) ocupan los cinco primeros puestos del ranking.

Además, Madrid destaca en implantación de la IA, ya que el 0,57% de sus empresas son nativas de IA, frente al 0,36% de la media, lo que refleja una «fuerte polaridad geográfica» en este ámbito.

Rentabilidad

Las empresas nativas de IA son más rentables que la media de empresas españolas y su empleo crece por encima de la media de la economía. Pese a esos buenos resultados, el estudio destaca que una cuarta parte de las empresas IA (24,9%) tiene dificultades para acceder a la financiación y un 40% está parcialmente restringida.

«Es un porcentaje preocupante si se desea que estas empresas escalen y consigan crear un ecosistema de la IA en España», recalcan los autores del estudio.

La especialización productiva española, basada en sectores tradicionales, y en la que pesan menos otros más dinámicos, tecnológicos y basados en la innovación, es un freno para el desarrollo de la IA. En España, los sectores de baja exposición a la IA tienen mayor peso en el valor añadido que la media europea (26% frente a 19,8%) y los sectores más expuestos a la IA tienen sensiblemente un menor peso en la economía española (18% frente a 22,9% en la UE).

Sectores

Los sectores de la programación, consultoría, otras actividades relacionadas con la informática y otros servicios de la información concentran el 50,8% de las empresas nativas de IA en España. Le sigue el sector de las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un 19,3% de empresas. Existen también empresas nativas de IA en otros 27 sectores, aunque con una cuota y presencia de empresas residual.

Por otro lado, entre los cursos 2015/16 y 2022/23, el número de titulaciones relacionadas con la IA (incluyendo grados, másteres y doctorados) casi se triplicó, aumentando un 169% frente al crecimiento del 16% registrado en el total de titulaciones universitarias. Hubo casi 29.000 alumnos matriculados en titulaciones relacionadas con la IA.

Madrid lidera la tabla de matriculados (30,8%) en titulaciones relacionadas con la IA, seguida de Cataluña (18%) y Comunidad Valenciana (10,7%).

«Para mejorar la capilaridad de la utilización de la IA en el conjunto de empresas españolas, es importante el desarrollo de competencias y habilidades relacionadas con estas tecnologías por parte de los profesionales», explica la Fundación Ramón Areces.