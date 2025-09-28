Un otoño repleto de fiestas en los pueblos de Málaga

El verano en la provincia de Málaga está cargado de fiestas sin fin, festivales cada vez más extensos, así como de ferias y celebraciones tradicionales que se extienden a lo largo y ancho de un territorio que multiplica hasta por tres la población de muchos municipios. Sin embargo, aunque mucho menos multitudinarios, el otoño en Málaga también depara lugares de encuentro en los que compartir gastronomía, bailes, buena música y momentos inolvidables. Repasamos de manera sintetizada lo que darán de sí los dos próximos meses, a modo de agenda fugaz para que todos podamos empezar a cumplimentar nuestros propios calendarios.

Si somos rigurosos habría que empezar con destacar lo que han sido los primeros días de la nueva estación. Porque otoño ha empezado de manera única en la provincia. La primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga, inédita de entre las que se celebran con esta marca en continente europeo, ya puede presumir de haber generado un movimiento de más de 120,000 personas en la capital, con los hoteles prácticamente llenos y personalidades del cine y las viñetas como grandes protagonistas del último fin de semana de septiembre.

Parauta extenderá este año la Fiesta del Conejo, pues las actividades arrancarán el viernes 7 de noviembre. | L. O.

Ferias y romerías

Asimismo, estos días que sirven de antesala al cambio de mes también han deparado importantes movimientos de personas con motivo de las últimas ferias y romerías del calendario malagueño, con Torremolinos o Vélez-Málaga como puntos de encuentro.

A estas ferias que cierran septiembre les seguirán otras no menos importantes, como son las de Torrox, Nerja y Benamocarra, en la comarca de la Axarquía, así como las de Fuengirola, Ojén o San Pedro Alcántara, en le litoral occidental. Son sólo algunos de los muchos ejemplos de celebraciones patronales con los que ya se empieza a ver más cerca el cierre del año, así como las populares actividades prenavideñas, que ya empiezan a agendarse por parte de ayuntamientos, juntas de festejos y lugares de celebraciones en general.

En estos días empiezan a enumerarse asimismo grandes eventos gastronómicos que se extienden a lo largo de octubre y noviembre y que también cumplen ese papel de enlazar el verano con la Navidad. Por ejemplo, el mes de octubre arrancará en la comarca de la Axarquía con el Oktoberfest que presume de ser el más veterano de cuantos alberga la Costa del Sol. Es el de Algarrobo Costa, donde miles de residentes de origen alemán poseen residencia desde la década de los setenta.

Oktoberfest en Málaga

A esta fiesta le seguirá otra mucho más joven, la de Alfarnate, en los denominados Pirineos de la Axarquía. Tiene lugar este año el sábado 11 de octubre, pese a que en anteriores ediciones se haya retrasado a noviembre. La posible amenaza de lluvia ha generado ese adelanto para esta edición. Pero sin lugar a dudas el Oktoberfest más masivo de cuantos se celebran este mes, después de que Torrox celebrase el suyo en el mes de septiembre, lo encontramos en Torre del Mar.

El primer teniente de alcalde del municipio de Vélez-Málaga y a su vez teniente de alcalde torreño, Jesús Pérez Atencia, daba a conocer este viernes una nueva edición de la también denominada Fiesta de la Cerveza de Torre del Mar. «Es un evento que se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del otoño en la Axarquía», aseguraba en su intervención.

Del sábado 11 al domingo 12 de octubre se desarrollará en la avenida Toré Toré, a modo de «lugar de encuentro cada año de vecinos, vecinas y visitantes en torno a la gastronomía, la música y el buen ambiente. El trabajo conjunto con colectivos y asociaciones locales se refleja en iniciativas como esta, que contribuyen a romper la estacionalidad y a seguir generando movimiento y oportunidades para nuestro tejido empresarial y comercial», expresaba Atencia.

Y es que todas estas fiestas gastronómicas precisamente pretenden que esa actividad comercial no se detenga en unos meses en los que el turismo de masas queda muy en segundo plano. Durante ese fin de semana también habrá otras fiestas en el interior, como es el caso de Arriate, en plena Serranía, que durante tres días reúne a artistas multidisciplinares, con la música como reclamo principal, en la Fiesta en el Aire.

El Ayuntamiento Vélez Málaga daba a conocer hace unas semanas el cartel ganador que anunciará la XIX edición de la Fiesta en el Aire, que lo ha elaborado la reconocida artista local Isabel María Conde Marín. Hasta 15 obras se han presentado a un certamen en el que el jugado, compuesto por seis personas estrechamente vinculadas a la fiesta, incidían en la creatividad y el mensaje de la propuesta seleccionada. De momento se desconoce el elenco de artistas y de grupos que actuarán este año.

«Este cartel ha sido realizado completamente a mano, utilizando rotuladores y una gran dosis de imaginación. En él destaca una mosquita original, símbolo especial de esta edición, que porta un corazón vibrante decorado al estilo mexicano, lleno de detalles coloridos que evocan la esencia de Arriate. Dentro del corazón, el pueblo aparece representado de forma ingenua y alegre, como visto por los ojos de un niño o soñado desde la nostalgia. Las casitas, las calles y las montañas se funden en una atmósfera cálida y amorosa que refleja el espíritu de esta fiesta», relataban el propio Consistorio en un comunicado público.

El mes de octubre se cerrará como es tradicional durante el último medio siglo con los terroríficos disfraces que grandes y pequeños elaboran para lucirlos durante la Noche de Halloween, que en la localidad nerjeña de Maro adquieren verdadera fama internacional. Se trata en este caso de Maroween, en conmemoración al ancestral reparto de castañas y boniatos asados y esa Noche de Ánimas que hace ya décadas se reforzaba con la tradición anglosajona de los miles de británicos que residen el extremo más oriental del litoral costasoleño.

Con el inicio de noviembre, en las primeras horas, a Halloween le siguen otras celebraciones tradicionales alrededor de la recogida de la castaña. Son bastante multitudinarias alguna como la de Pujerra, en pleno Valle del Genal, que se extiende hasta el día 3 como dicta el calendario festivo local, o la de Alcaucín, en el interior de la comarca de la Axarquía, que tiene este año como preámbulo, el 18 de octubre, un importante encuentro multicultural que rinde homenaje a sus centenares de residentes foráneos y sus respectivas tradiciones populares.

En Parauta, el pueblo del Bosque Encantado, noviembre es el mes más importante del año. No sólo porque congrega más visitantes que en ningún otro momento, sino porque la Fiesta del Conejo también ha adquirido fama fuera de las fronteras de Andalucía. Por este y otros motivos, la edición de 2025 arrancará el viernes 7 y se prevé que se pueda extender hasta el domingo 9.