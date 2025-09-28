“Nuestro objetivo no es alargar el camino, pero sí ensancharlo”

Un teléfono operativo las 24 horas del día al que poder recurrir ante cualquier duda es, por fin, una realidad para las familias malagueñas con menores en cuidados paliativos domiciliarios. Una herramienta “muy necesaria” y demandada desde hace años tanto por los padres como los propios profesionales especializados en la atención de los menores con enfermedades graves y crónicas que amenazan seriamente su vida.

El objetivo, según la doctora María José Peláez Cantero, pediatra de la Unidad de Crónicos Complejos y Cuidados Paliativos del Hospital Materno Infantil de Málaga, es que “el tiempo que les toque vivir, lo hagan lo mejor posible”. Por eso, muchos eligen estar en su hogar. En su cuarto, con sus juguetes y acompañados por sus familiares, que, a partir de ahora, tendrán siempre el apoyo de un pediatra al otro lado del teléfono.

Málaga ha sido la primera provincia andaluza donde se ha puesto en marcha esta nueva línea de atención telefónica 24 horas. ¿Cuántas familias de la provincia van a poder beneficiarse de este servicio?

Yo estimo ahora mismo que alrededor de 40 y 50 familias, porque, dentro de los pacientes que atendemos en cuidados paliativos, que son más de 100, en principio esto va a ser para los pacientes que estén en el régimen como “más completo”, es decir, los niños más sensibles, los que tienen más necesidades. Entonces, por ahora, se va a abrir para estos pacientes que están en este régimen que se llama hospitalización a domicilio, que son niños que estarían hospitalizados, pero que eligen el domicilio como lugar de cuidados.

¿Qué tipo de enfermedades sufren estos niños que reciben asistencia paliativa a domicilio?

Las enfermedades en pediatría son muy variadas. Igual que en adulto los cuidados paliativos se relacionan mucho con enfermedad oncológica, en pediatría no es así. Son muchos tipos de enfermedades las que hacen que un niño entre en un programa de cuidados paliativos pediátricos: enfermedades neurológicas, niños que nacieron prematuros pero que se quedan con muchas complicaciones, enfermedades cardiológicas, digestivas y también, por supuesto, enfermedades oncológicas. Y en el tiempo de duración también son superdiferentes. Normalmente, cuando en paliativos entra un adulto sí que se habla como de un proceso de terminalidad de 6 meses. Y en pediatría pueden estar años con nosotros porque son enfermedades con un pronóstico menos preciso en el tiempo. Sabemos que muchas enfermedades no llegarán a la vida adulta, pero, en muchos casos, no sabemos en qué momento de la infancia se interrumpirá su vida. Entonces jugamos también ahí con un factor más delicado, que es la incertidumbre del tiempo. Y creo que esto la familia lo manejan aún peor y que esta necesidad de atención 24/7 es todavía más grande.

¿Por qué es un hito tan importante la implantación de esta línea telefónica?

Lo primero yo creo que por cubrir el derecho. Que los niños en situación de cuidados paliativos puedan tener una atención 24/7 de forma especializada es un derecho reconocido a nivel europeo y que nuestro propio Ministerio reconoció en el 2014. Así que, por una parte más legalista, es por centrarnos en los derechos de los niños. Pero por la parte que quizás nos gusta más, o al menos a mí me gusta más, es por satisfacer las necesidades de las familias. Porque son familias en las que los padres, en la mayoría de los casos, no son sanitarios, pero hacen de sanitarios. Se convierten en dadores de medicación, administración de tratamiento intravenoso, colocadores de sondas nasogástricas... Te hablo de técnicas que son muy específicas del hospital y ellos las hacen en el domicilio. Que menos que, si este régimen se llama hospitalización a domicilio, le podamos soportar a la familia un teléfono al que puedan llamar si tienen dudas. Porque, si una persona ingresa, el hospital no funciona solo por la mañana. Funciona por la mañana, por la tarde y por la noche. Pues si queremos que los niños estén hospitalizados a domicilio, les tendremos que dar el régimen lo más parecido posible. Que les podamos solventar las dudas que tengan y, sobre todo, yo creo que ayudarles en la toma de decisiones. Porque son padres que se han hecho muy expertos en las enfermedades de sus hijos, pero que, muchas veces, les hace falta una ayuda en este sentido de ayudarle a tomar algunas decisiones: cuándo tienen que ir a Urgencias, cuándo tienen que llamar al 061 o qué medicaciones tienen que ponerle y cuándo.

"Esto era una necesidad a la que se hace justicia"

Al final los padres acaban convirtiéndose en los principales sanitarios de sus hijos...

Claro. A las familias que no tienen esta formación específica les intentamos dar lo mejor que podemos esta formación, enseñarles y trabajar con ellos las preocupaciones que tienen para que puedan hacer esta transición del hospital al domicilio. Que es lo que quieren, pero que les da mucho miedo. Porque la transición del hospital al domicilio muchas veces es muy aterradora. Pero, al final, la mayoría de los niños donde quieren estar es allí, en su casa, porque tienen hermanos, sus juguetes, su cuarto... Los niños no quieren estar en habitaciones de hospital y los hospitales no están diseñados tampoco para pacientes crónicos. Entonces, para que puedan estar en su casa nosotros les llevamos al domicilio lo que necesitan del hospital. Les enseñamos también a las familias, pero el soporte no se puede quedar ahí. Por eso, nosotros por las mañanas hacemos visita a domicilio y tienen seguimiento telefónico que también le hacemos. Pero es que las familias también tienen dudas a las cinco de la tarde o a las cinco de la mañana. Y esto, hasta este momento, se quedaba muchas veces sin respuesta.

¿Las familias se quedaban entonces “desprotegidas” durante la tarde, noches y fines de semana?

Claro, en nuestro hospital los pediatras trabajábamos hasta las tres de la tarde y la enfermería se quedaba hasta las ocho, pero las pediatras no. Entonces, desde luego, por las noches y los fines de semana sí que estaban sin tener ningún soporte. Y era llegar el lunes al trabajo y ver qué paciente habían ido al hospital, o, en la mayoría de las veces, lo que nos pasaba era una explosión de llamadas en el teléfono a primera hora, porque esas familias han estado aguantando el fin de semana para no llamar a un 061 que no conoce a su hijo o para no ir a Urgencias porque, a lo mejor, viven en Ronda.

La implantación de esta asistencia telefónica se trata, por tanto, de una reivindicación histórica de las familias...

Sí. Los profesionales sanitarios, a nivel de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, desde hace muchísimos años. Y el primer manifiesto de las familias, en el que piden atención 24/7, fue justo en el año de la pandemia, en el 2020. O sea, que, en parte, esto era una necesidad a la que se hace justicia y que creo que, de alguna manera, se irá implantando. Antes del caso de Jesús Sánchez Etxaniz de Bilbao, que tuvo mucha revolución mediática, eran tres comunidades las que lo tenían y, ahora, la semana pasada salía Mallorca, también Asturias.... Van a ser más comunidades las que se tengan que sumar a esto, que es una necesidad muy evidente.

"Las familias también tienen dudas a las cinco de la tarde o a las cinco de la mañana"

Y en nuestro caso, ¿cómo han recibido la noticia las familias malagueñas?

Pues muy contentas. Tenemos que ir también viéndolo en el tiempo con las familias nuevas, pero, por ahora, como son familias que nos conocen mucho, con las que tenemos muy buena relación, pues están supercontentas. Te dicen que era algo muy necesario, que les damos tranquilidad. Hoy, palabras textuales de una madre, me dice: "Me dais un respiro. Y, a lo mejor, no os llamo, pero, sabiendo que os tengo al otro lado del teléfono, creo que ahora por la noche podré dormir más tranquila”. Eso es mucho la verdad. Y, después, es que son muy buenas, porque lo que te dicen es que van a intentar no molestar. Y al revés, esto no es para que no molesten, este recurso es para usarlo en todas esas veces que tenías dudas, que no sabías qué hacer y que te acostabas con el susto de “a lo mejor no estoy tomando la decisión correcta”. Yo creo que esto va a ayudar mucho a tomar decisiones. De todos modos, el objetivo nuestro es educarlas y formarlas para que sean capaces de tomar decisiones ellas solas y esto va a seguir siendo así. Pero es que hay decisiones que son muy difíciles, como saber si se retira o no una medicación. Entonces, el que tengan el apoyo de un pediatra a la otra línea del teléfono creo que les va a ayudar muchísimo.

¿Cómo va a funcionar exactamente este servicio?

Por ahora, somos un pool de 11 pediatras de la provincia de Málaga que estaremos a la otra línea del teléfono. Nos hemos ido repartiendo los días para que desde las tres de la tarde hasta las ocho de la mañana se quede un pediatra al otro lado del teléfono. Por la mañana, lógicamente, el servicio seguirá funcionando con normalidad. A las familias que tengan este régimen de hospitalización a domicilio les hemos dado este número nuevo de teléfono y todas las dudas que se puedan resolver por teléfono, que yo estimo que serán más del 80 o 90%, se resolverán por teléfono y las que no, pues se activarán los servicios de emergencia 061 o se le indicará al paciente que vaya a Urgencia. Pero, en principio, yo estimo que la mayoría de las situaciones se van a poder resolver por teléfono.

¿Por qué cree que Málaga ha sido la provincia elegida para llevar a cabo este pilotaje?

Bueno, Málaga es la más antigua de Andalucía. El equipo de Málaga empezó en 1999 con hospitalización a domicilio. Del equipo que estamos ahora, dos de las tres pediatras y dos de las tres enfermeras llevamos 13 años trabajando juntas en el equipo. O sea, sí que es verdad que era el equipo más sólido y con más experiencia de Andalucía. Yo creo que ha sido esta parte de vernos como con una estructura más rígida mantenida en el tiempo.

¿Qué papel juegan los cuidados paliativos pediátricos en la calidad de vida de los niños y sus familias?

Pues que ese es el objetivo. Al final, el objetivo de los cuidados paliativos no es retrasar la muerte ni adelantarla, por supuesto, es establecer al niño y a su familia en el centro de atención y hacer todo lo que puedas pensando todo el rato que haces lo mejor para el paciente. Y, actuando de esta manera, que es como el objetivo primario de los cuidados paliativos, haces que mejore la calidad de vida tanto en el niño como en la familia. Porque mejoramos la calidad de vida no solo por el control de síntomas físicos, sino que nosotros también tenemos la suerte de tener un equipo ampliado con psicólogo, trabajador social... Entonces, cuando hay una mejora, no solo de los síntomas físicos, sino también de la mente, de la planificación económica, de la planificación social que hay en la casa, del entender cómo ir solventando problemas..., pues todo esto va haciendo que mejore la calidad de vida del niño y de su familia también. Yo siempre digo: en paliativos, nuestro objetivo no es alargar el camino, pero sí ensancharlo y que los niños, el tiempo que les toque vivir, lo hagan lo mejor posible y ayudarlos a que sea con una vida lo más plena posible.

"Es un trabajo intenso, pero te hace centrarte en lo verdaderamente importante"

¿Cree que existe un tabú sobre la muerte a estas edades tan tempranas?

Sí, sigue existiéndolo. Pero en la sociedad, no con las familias de paliativos porque, probablemente, justo con esas familias sea con las que menos. Pero sí, creo que, claramente, existe y que hace falta mucha educación en este sentido. Y creo que esto es como prevención primaria, porque, al final, la única certeza que todos tenemos es que algún día moriremos. Pero esto cuesta mucho trabajo hablarlo. ¿Cuántas personas vivimos -porque también yo en etapas de mi vida he vivido sin ser consciente de que esto iba a pasar- como si la vida fuera infinita? Y cuando trabajas en este contexto y ves esta realidad enfrente de tus ojos te reposicionas. Es un trabajo intenso, pero te hace centrarte en lo verdaderamente importante. En dónde está tu tiempo y con quién quieres aprovecharlo. Yo creo que si viéramos la muerte como parte de la vida nos ayudaría a todos a llevar una vida mejor.

En su caso, ¿qué fue lo que le llevó a especializarse en cuidados paliativos pediátricos?

La verdad es que fue en un momento donde a mí me gustaban mucho los pacientes complejos y crónicos dentro del hospital. Y mi jefe yo creo que vio esta potencialidad y él fue el que me propuso si estaría dispuesta a rotar en cuidados paliativos, porque hace 13 años era una especialidad emergente a nivel nacional. Y ahí me fui a Madrid a rotar y ya a la vuelta tuve la suerte de estar en los inicios de la Unidad de Cuidados Paliativos de Málaga.

Además de pediatra, es vicepresidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos. Para terminar, ¿cuál diría que es la situación actual de los cuidados paliativos en España y, en concreto, en Málaga? ¿Queda mucho por avanzar?

Queda mucho, pero se va avanzando. Hay que decir que estás hablando con una persona superoptimista, que creo que también para trabajar en cuidados paliativos hay que serlo, pero yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. Es verdad que sigue habiendo mucha necesidad. Estimamos en la última encuesta nacional que más de 60.000 niños en España necesitan de estos cuidados paliativos y, actualmente, probablemente, no se está llegando ni a un tercio de esta población. Entonces, está claro que sí que necesitamos seguir creciendo, pero se ha crecido mucho a nivel nacional en cuanto a número de recursos. En el 2019 había como unos 15-20 recursos y ahora hay más de 55. Igual con el 24/7, que ha estado estancado durante muchos años, donde solo Murcia, Madrid y Cataluña lo tenían, y ahora ya van apareciendo estos primeros brotes de comunidades donde ya se va implantando. En este sentido, sé que hay que seguir peleando. Pero, por otra parte, también estoy contenta de que vamos avanzando y que es un camino en el que queda mucho por recorrer, pero que se va recorriendo con pies sólidos.