¿Quién vive en una piña y ha venido a Málaga? Bob Esponja se hace con el control de la Comic-Con

Hoy Bob Esponja y su mejor amigo Patricio Estrella han tomado el control de la San Diego Comic-Con de Málaga después de que las Tortugas Ninja lo hicieran ayer para presentar escenas inéditas de la próxima película del personaje amarillo: ‘Bob Esponja: Una aventura pirata’.

Tras una cuenta atrás en la que los niños gritaron ilusionados al ver los números en la pantalla, César Díaz, actor de doblaje de Patricio Estrella, salió al escenario para presentar las sorpresas del evento, pero no podía hacerlo solo: “Necesito que llaméis a alguien, a alguien que vive en una piña debajo del mar", dijo al público, que reaccionó ilusionado al ver a Álex Saudinós, el actor de doblaje que da vida a la risueña esponja en la serie.

Díaz, tras llevar más de 20 años doblando a Patricio, comentó la ilusión que le hacía estar en la Comic-Con de Málaga presentando el panel. Saudinós, por su parte, comentó: “Si estuvieseis en nuestra cabeza, entenderíais lo especial que es esto para nosotros”.

Cesar Díaz (izquierda) y Álex Saudinós (derecha) en el panel de la película / Nacho Agote

Durante el panel, César Díaz explicó cómo se hizo el doblaje de esta película: “A Natalia Pérez, de Paramount, le pedimos trabajar juntos en el doblaje, ya que, normalmente, trabajamos separados”. “Tuvimos la suerte de poder trabajar en conjunto, y creo que se nota mucho en la película la energía y las risas que hemos impregnado”, añadió su compañero de profesión. Tras esta introducción, se proyectó el tráiler de la película en español.

¿Cómo es la nueva película de Bob Esponja?

Al terminar el tráiler de ‘Bob Esponja: Una aventura pirata’, César Díaz comentó que había “una sorpresa”. Saudinós, haciendo la voz de Bob Esponja, le preguntó que cuál era, siendo esta la presencia del director de la cinta, Derek Drymon. A partir de este punto, el panel se desarrolló en inglés para poder hablar con el director.

Drymon, que estaba muy contento de estar en Málaga, comentó: “Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un sitio precioso, la comida me encanta y la gente es muy agradable”. Tras una broma relacionada con los espetos malagueños, Derek explicó un poco su vida profesional, mencionando que trabajó con el creador de la serie, Stephen Hillenburg, en el piloto y en la primera película, y que volvió para estar en esta nueva entrega.

Desde la izquierda, Álex Saudinós, César Díaz y Derek Drymon hablando de la película / Nacho Agote

A Derek Drymon le pareció, además, muy interesante la idea que le presentaron de esta película, que es hacer al Holandés Errante, personaje de la serie, un villano de la cinta. También le gustó mucho que en esta película los personajes vayan a una nueva ubicación: el Submundo. “Me parecía una idea muy novedosa”, explica.

Durante el panel se proyectaron diferentes fragmentos de la película, aunque, a diferencia del tráiler del principio, estaban inglés con subtítulos en español.

La película, hecha con animación CGI estilizada, muestra a Bob Esponja ilusionado por crecer y por ser una persona más madura y valiente. Durante la película, el simpático personaje, que no es capaz de montarse en una montaña rusa porque le asusta, tendrá como misión obtener el ‘Certificado de espadachín’, pues es lo que él cree que necesita para ser considerado como alguien grande y osado.

Al final del panel, Bob Esponja y Patricio en persona subieron al escenario. / Nacho Agote

Durante el panel, el director de la película comentó que la película “trata sobre la amistad de Bob Esponja con sus amigos” y que “Bob Esponja es un personaje que busca encajar en el mundo el que vive y encontrar su lugar, como muchos niños y adultos hacen”, añadiendo que, utiliza “experiencias personales” como ideas para añadir a sus trabajos.

Al final del panel, y como pidió César Díaz, todos los niños gritaron al unísono “te queremos, Derek”. Después y, para terminar, Bob Esponja y Patricio en persona se subieron al escenario junto a Díaz, Saudinós y Drymon para hacerse unas fotos con los fans de los personajes, inmortalizando así el inolvidable día que vivieron.