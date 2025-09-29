La Cámara de Comercio de Málaga y el IMFE ponen en marcha un nuevo plan para el empleo

La Cámara de Comercio de Málaga y el Ayuntamiento de la capital, a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), han firmado este lunes un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa "Formación a Emprendedores, España-Emprende" e "Impulsa Startup", con el que pondrá en marcha un plan formativo y de asesoramiento para fomentar el emprendimiento y el autoempleo. El objetivo es reforzar las capacidades de los emprendedores para facilitar su adaptación al cambio y su consolidación empresarial, así como aumentar la competitividad de nuestras empresas.

Se trata del cuarto año consecutivo en el que se desarrollan estas acciones formativas, fruto de este convenio entre ambas partes. En la edición de 2024, participaron 354 personas y se desarrollaron un total de 32 actuaciones formativas.

El acto de la firma ha contado con la presencia de la concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María Paz Flores y del presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano.

Esta iniciativa cuenta con una partida total de 225.000 euros, que serán aportados en un 80% por la Cámara de Comercio, fundamentalmente a través de la subvención recibida por el Fondo Social Europeo Plus además de fondos propios, y que asciende a 180.000 euros. El otro 20%, 45.000 euros, procederán del IMFE.

"Nuestro objetivo no es simplemente ofrecer asesoramiento y formación sino también acompañar a todos aquellos emprendedores que tienen una idea de negocio para que puedan transformarla en una realidad viable, sostenible e innovadora.", ha manifestado Flores.

Escribano, por su parte, ha querido resaltar la figura del empresario como agente de desarrollo económico y social, así como la importancia de fomentar la colaboración pública y privada para atender las necesidades actuales del sector empresarial.

"Con este acuerdo ponemos a disposición de los emprendedores y startups no solo formación de calidad, sino también acompañamiento especializado, mentoría, contactos y herramientas que les permitan transformar una idea en un proyecto viable y sostenible", ha apuntado.

Impulso a startups

Por otra parte, gracias al Programa Impulsa Startup, el pasado año, la Cámara seleccionó a 15 emprendedores para que convirtieran su idea de negocio en una startup viable gracias a la ayuda de un tutor de la entidad cameral que les guió durante el proceso de formación, creación y validación de su idea, así como con el apoyo de mentores expertos que les ayudaron a conformar su proyecto para que pudiera ser escalable.

José Carlos Escribano y Mari Paz Flores, en la firma del acuerdo en la Cámara de Comercio de Málaga. / L. O.

Estos 15 emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar su idea ante un jurado que reconoció como Mejor Propuesta Empresarial al proyecto MalakAir, del joven Juan Paulino Dueñas, que recibió un total de 1.600 euros para desarrollar su iniciativa.