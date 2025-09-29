El cierre de oficinas bancarias en Málaga se frena tras llegar al nivel más bajo en 47 años

El significativo ritmo de cierre de oficinas bancarias que había venido protagonizando el sector financiero desde 2008 se ha frenado en los dos últimos años, reflejo de que el parque de sucursales podría estar encontrando ya una dimensión acorde a las actuales circunstancias del negocio. Los bancos han clausurado ya en Málaga casi 850 sucursales, lo que representa el 60% del parque total que llegaron a tener desplegadas (se superaban en aquella época las 1.400). Pero, mientras en la pasada década el ritmo de clausuras se movía entre las 40 y las 100 al año, de 2023 para acá la cifra permanece más o menos estable, con ligeras subidas y bajadas. El número actual de sucursales en la provincia es de 560, según los datos del Banco de España a junio de 2025, un dato que, en todo caso, es el más bajo que se recuerda desde el ya muy lejano 1979.

Este proceso de cierre obedeció, en un primer momento, a la oleada de fusiones bancarias que hubo tras la crisis económica y financiera mundial de 2008 a raíz de la quiebra de la estadounidense Lehman Brothers. Fueron años donde los bancos tuvieron que aplicar una política de reducción de estructuras y gastos a través de regulaciones de empleo en sus plantillas, y que coincidió también con una época donde el uso de las nuevas tecnologías redujo el flujo de operaciones que se realizaban en las sucursales.

El sector financiero, en este caso, se mueve en un difícil equilibrio entre la búsqueda de mayor rentabilidad y la garantía de accesibilidad del servicio al ciudadano. Las clausuras por parte de los bancos, pese a que puedan tener justificación económica y operativa, generan inquietud a nivel social. El propio Gobierno y otras instituciones ya mostraron en su día su preocupación ante el riesgo de que los clientes de mayor edad y en el ámbito rural, menos habituados a realizar gestiones por internet, puedan verse expuestos a lo que se llama «exclusión financiera».

Es cierto que la mayor parte de cierres se han dado en ciudades de mayor tamaño (donde lógicamente había más oficinas y en los que siguen quedando sucursales) pero por el camino también hay casos de pequeños pueblos que perdieron las únicas que tenían.

Un proceso que parece acabar

El presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, y vicedecano del Colegio de Economistas de Málaga, Antonio Pedraza, opina que la dinámica de cierre de oficinas por parte de los bancos «ya se ha completado» y que la cifra actual de sucursales «ya ha tocado suelo».

«Es un proceso que parece haber culminado, después de muchos años donde los bancos han ido sustituyendo oficinas físicas por otro tipo de servicio: en el caso de los pueblos pequeños se ha optado por agentes financieros, vehículos móviles que recorren la zona y, en algunos casos, también con cajeros que se dejan instalados sin que haya sucursal, apunta a este periódico. Pedraza recuerda también que suele haber oficinas en pueblos cercanos para atender a los vecinos de un pequeño municipio que se haya quedado sin ella.

En España, por dar una visión de conjunto, hay ahora 17.379 oficinas. Desde el máximo de septiembre de 2008 la reducción ha sido del 62%, lo que supone que se han cerrado 28.328 sucursales. Y según el último «Informe sobre Inclusión Financiera en España», publicado recientemente por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y con datos a cierre de 2024, de los 8.132 municipios que hay en España, en 4.389 (54% del total) no hay oficinas bancarias. En estos municipios viven 1.566.970 personas (el 3,23% del total).

Alternativas

El IVIE recuerda, no obstante, que el sector bancario español firmó en octubre de 2022 una hoja de ruta con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para reforzar la inclusión financiera en las zonas rurales. Así, los bancos, cuando cierran las oficinas, optan en algunas localidades por dejar cajero o, en otros casos, recurren a agentes financieros (personas externas a la entidad que se encargan de ofrecer un servicio operativo básico) o al uso de ‘ofibuses’ (vehículos que recorren los pueblos cada semana).

Las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc también han firmando acuerdos con Correos para garantizar que quienes habitan en pequeños municipios tengan acceso al dinero en efectivo a través de la red de carteros rurales. A esto se añaden acuerdos con comercios para el uso de cash-in-shop y cash back (retirada de efectivo a través de TPV de última generación).

De esta forma, el porcentaje de población financieramente excluida cae del 3,23% (que es el que reside en municipios donde no hay oficinas bancarias) al 0,73% (que es el porcentaje que no tiene en su municipio de residencia ni oficina bancaria, ni cajero de una entidad de depósito, ni ‘ofibus’, ni agente financiero, ni oficina de Correos ni un comercio que ofrezca el servicio cash back o el cash in shop).

El mapa de Málaga

¿Cómo está en estos momentos la situación en la provincia de Málaga? Más de 36.000 malagueños residentes en 37 localidades de Málaga no cuentan ya con ninguna oficina bancaria en su término municipal, según revela el último estudio de lIVIE. Estos municipios, que representan el 36% del total de 103 que tiene Málaga, son en general de perfil rural y con un mayor porcentaje de población de 65 o más años. Y son principalmente de tamaño pequeño (la mayoría no llega a los 1.000 habitantes), con lo que el porcentaje de población afectada por este fenómeno es reducido (sólo un 2% de los 1,7 millones de personas que viven en Málaga).

El porcentaje de población sin accesibilidad a los servicios bancarios se va reduciendo conforme se amplía el mapa de la inclusión con puntos de acceso distintos a la oficina. En el caso de Málaga, la cifra de municipios donde no hay ni oficinas, ni cajero, ni ‘ofibus’ cae a 23, con una población de 23.737 personas. El nivel baja a 14, con 4.976 habitantes, si tampoco hay desplegado un agente financiero que ofrezca el servicio que antes daba la sucursal (incluido el acceso a efectivo). Y si se profundiza más en el análisis, la cifra de pueblos sin acceso a ningún punto alternativo (oficina de Correos o cash en comercio) cae a 10, con 2.932 personas. Este último caso sería el más cercano a lo que se conoce como «exclusión financiera» y supondría sólo el 0,17% de la población de la provincia.

«El sector financiero se ha puesto las pilas en los últimos años y está introduciendo soluciones para evitar que haya personas excluidas», asevera Pedraza.