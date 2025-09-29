Compañeros históricos de la Asociación de la Prensa

Hace varias semanas, al recibir la Asociación de la Prensa de Málaga la Medalla de la Ciudad con motivo del 120 aniversario de su fundación, durante el acto de entrega me vinieron a la memoria los nombres de periodistas de Málaga con los que compartí el trabajo diario de la información en prensa y radio.

Todos ellos, ya desaparecidos, fueron artífices de la Asociación distinguida por su trayectoria y servicio a Málaga. Ninguno podía gozar del emotivo acto. Me acordé de ellos.

Por razones de espacio, el recuerdo no alcanza a todos, y hoy, pasado algún tiempo, quiero citarlos porque formaron parte de la Asociación en etapas decisivas de los años 40, 50, 60… del siglo pasado.

Como superviviente de aquellos difíciles años estoy obligado a traerlos a estas páginas. Ya nadie se acuerda de Antonio Gallardo Sánchez, de su hermano Paco, de Leovigildo Caballero, Miguel Rosado Figueroa, Juan Antonio Rando, Francisco Sanz Cagigas, Juan Cortés Salido, Rafael Cortés Atencia, Benito Marín, padre e hijo, Fernando González Mart, Paco Fadón, Javier Bueno, su hijo del mismo nombre conocido familiarmente como Pocholo… Todos ellos son copartícipes de la medalla de la ciudad, aunque por razones biológicas no pudieron vivir ese memorable acto.

La corporación municipal y los responsables de la Asociación de la Prensa de Málaga, tras recibir la Medalla de la Ciudad. / Álex Zea

Antonio Gallardo

El primero de esta lista es Antonio Gallardo, que cursó la carrera de Magisterio, fue redactor de Sur, de La Tarde, periódico que dirigió después… y que hizo realidad el proyecto del Club de Prensa.

De Gallardo tengo un recuerdo especial porque oyéndome por la radio, me invitó a trabajar con él en el Servicio de Publicaciones de la Organización Sindical. Era la primera oportunidad que tuve para desarrollar el periodismo escrito. Me confió la publicación periódica de ‘Acción’, dedicada a los Sindicatos. Comentarios, entrevistas, reportajes… Todo nuevo para mí.

Fue mi maestro, y me confió algo impensable. Como director de La Tarde apenas le quedaba tiempo para atender las corresponsalías de Sol de España, que se editaba en Tetuán, y de La Vanguardia, el periódico más leído en España.

Un día me dijo que escribiera con su nombre las crónicas y que el dinero integro de cada una me lo entregaría. Esta confianza depositaba en una persona que empezaba en la profesión me obligó a cuidar hasta el último punto de las crónicas. Un año después, escribió a la dirección de La Vanguardia para proponerme para sustituirle, propuesta que fue aceptada y que me convirtió en corresponsal de La Vanguardia hasta los primeros años de la Transición.

Leovigildo Caballero

Otro de los periodistas que trabajó para la Asociación fue Leovigildo Caballero, granadino de nacimiento, vinculado a Sur, donde cubría la información cultural.

Como funcionario de la Seguridad Social tenía amistad con muchos médicos a los que invitó a formar parte de nuestro Cuadro Médico. Desde entonces gozamos de los servicios de especialistas de todas las ramas.

Leo, como era conocido en la redacción, fue responsable de la información cultural (música, exposiciones de pintura…) y la información religiosa; tan cuidadoso era en su trabajo que un día recibió una carta dirigida al Rvdo. Padre, don Leovigildo Caballero. El Ayuntamiento de Málaga dio su nombre a una calle en el sector de La Malagueta.

Juan Antonio Rando formó parte de la plantilla de Sur, donde publicó entrevistas, informaciones, reseñas de los viajes de los gobernadores por la provincia, ejerció la crítica cinematográfica… Trabajó en los informativos de Radio Nacional de España y fue nombrado director de la misma. Al cesar reingresó en la Prensa del Movimiento y terminó su carrera en La Tarde. Compartí muchas horas de cine al coincidir en estrenos de películas en los cines del centro.

Otro todo terreno fue Javier Bueno, que tras una larga etapa en la prensa de la capital - perteneció a la redacción del diario Madrid -, volvió a su tierra natal. Trabajó en La Tarde, Radio Popular, corresponsal de la agencia EFE… Su hijo, de su mismo nombre y cariñosamente conocido como Pocholo, fue otro todo terreno. Dirigió los informativos de Radio Nacional, incansable, una bella persona. Tuvo la desgracia de morir muy joven.

Dos especialistas en la información deportiva: Fernando González Mart en La Tarde y Miguel Rosado Figueroa en Sur y las agencias EFE y Cifra. Rosado, además, atendía la sección de Sucesos.

Rafael Cortés, hijo de Juan Cortés Salido, se distinguía por su exactitud en los actos oficiales. Nadie quedaba fuera de sus minuciosas referencias. La sorpresa fue el día que, detallando la entrada del obispo en la Catedral para oficiar la misa de doce, no solo citó a los canónigos que acompañaban al prelado sino al pertiguero que portaba la vara o pértiga que dirigía la comitiva.

Paco Fadón

Francisco Fadón Huertas, procedente de Valladolid, se hizo cargo de la dirección de Radio Popular, dando un giro total a la programación de esta radio malagueña, con presencia en todos los escenarios. Micrófono en mano estaba en todas partes a todas horas. Le fue ofrecida la dirección del periódico Gaceta de Málaga, donde se dejó la piel. El Ayuntamiento le dedicó una plaza que lleva su nombre.

Sanz Cagigas

Francisco Sanz Cagigas, santanderino, vino destinado a Málaga para dirigir Sur. Si no estoy errado, había dirigido el periódico que Prensa del Movimiento editaba en Lérida.

En poco tiempo fue elegido para dirigir Radio Nacional de Málaga, accedió a la presidencia de la Asociación de la Prensa, se hizo cargo de la dirección de la Hoja del Lunes… Todos los medios de comunicación dependían de él. Este poder le venía dado desde «arriba», entiéndase, la política del Movimiento Nacional.

Cuando vino la Transición fue víctima de su poder; tenía tantos admiradores como detractores. Personalmente, tengo que reconocer que me apoyó y aprobó todas mis ideas en Radio Nacional, con una excepción: los informativos. La información la controlaba a través de los redactores de Sur. Creé programas y espacios que aceptó, incluso lo que nunca se había hecho en ninguna radio, como la retransmisión de películas.

Gonzalo Rojo (izq.), junto al pintor Jaime Rodríguez Barroso y a Julián Sesmero, en 1974. / Archivo Jaime Rodríguez Barroso

Marín, De Loma, Frías, Sesmero

En este repaso de figuras del periodismo de Málaga no pueden faltar algunos directores en distintas etapas y admirados compañeros que lo dieron todo por la Asociación, como Julián Sesmero, el primero en el inicio de la celebración de los primeros cien años de la Asociación; Rafael de Loma, director de Sol de España, diario en el que se formaron muchos jóvenes recién incorporados a la profesión; José Antonio Frías, que después de su etapa de redactor fue nombrado director de Sur; Joaquín Marín Alarcón, que empezó como redactor de Sur, pasó a ser director, dirigió la Televisión andaluza, fue el primer director de La Opinión… y en su etapa como presidente de la Asociación de la Prensa hizo posible la compra de la actual sede, compartiendo con quien relata estas líneas avalar la hipoteca, que felizmente las directivas siguientes atendieron.

Más compañeros

Otros periodistas de Málaga que destacaron en los medios donde prestaron servicio y que deben ser recordados, porque todos de una u otra manera colaboraron en lo que hoy somos y nos sentimos bajo la medalla de la ciudad, fueron Francisco Lancha, Juan José Palop, Nemesio Fernández Viana y el último que nos dejó hace unos meses, Agustín Lomeña.

Alguno habrá escapado de mi memoria. Pido perdón por el olvido. De los supervivientes, que somos muchos, desearles larga vida y que no falten en las citas anuales con motivo de nuestro patrón.

Me despido con una expresión de nuestra tierra, de origen campesino: ¡Hasta más ver! La ocasión más cercana, el entrañable Día del Patrón, San Francisco de Sales, el 24 de enero de 2026.