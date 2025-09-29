Deloitte hará el dosier de la candidatura de Málaga como Autoridad Aduanera Europea

La consultora Deloitte será la encargada de elaborar el dosier para la candidatura de Málaga como Autoridad Aduanera Europea, el enésimo intento de la capital por meter cabeza en el holding de administraciones descentralizadas de la Unión Europea.

La propuesta de esta compañía fue la mejor valorada de las cinco consultoras que se postularon para encargarse de la asistencia técnica asociada a la candidatura malagueña. La siguiente mejor valorada fue Aiming, seguida de KPMG y, por último, PwC.

Promálaga ha hecho efectiva hoy la adjudicación del contrato a Deloitte, por un importe de 102.875,6 euros (IVA incluido) y un plazo dos meses para redactar el informe, en el que se deberá asegurar que la ciudad cumple con todos los requisitos exigidos por el Consejo de la Unión Europea para acoger este organismo, que iniciará su actividad el próximo año con una plantilla de 250 profesionales.

Asimismo, el documento deberá incluir información acerca de la ciudad y su fortaleza en determinados ámbitos como el económico, cultural, social, las infraestructuras y conectividad, entre otros. Igualmente, deberá recoger información sobre factores específicos del sector aduanero.

Proceso

El Gobierno, tras la petición de la administración local malagueña, y en coordinación con el Ayuntamiento y con la Junta de Andalucía, presentará la candidatura de Málaga ante la Comisión Europea. Tras un periodo de audiencias de las distintas candidaturas, se votará en el Consejo y el Parlamento Europeo la designación final de la sede.