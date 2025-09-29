La Diputación de Málaga impulsa el Programa Primera Oportunidad

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha la novena edición del Programa Primera Oportunidad, al que destina este año 1,7 millones de euros para facilitar la primera contratación de un centenar de graduados universitarios y titulados en Formación Profesional. Este plan, que se puso en marcha en el año 2016, ha promovido en este tiempo el primer empleo a 692 jóvenes de la provincia (521 con titulación universitaria y 171 de FP; 374 mujeres y 318 hombres), con una inversión total de 11,5 millones de euros.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, presentó la nueva edición de este programa junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara; el rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López, y el rector de la UNED, Luis Grau.

Retener el talento

Salado explicó que esta iniciativa ayuda a la Diputación a avanzar en muchos de sus objetivos estratégicos: «Contribuimos a captar, promover y retener el talento, que es uno de los desafíos de todas las sociedades modernas; ayudamos a crear empleo de calidad en el sector juvenil; avanzamos en la lucha contra la despoblación, porque las subvenciones llegan a empresas de toda la provincia; fomentamos el empleo femenino cualificado, ya que son más las mujeres que los hombres contratados, y fortalecemos el tejido empresarial malagueño, que se nutre de profesionales muy válidos, a los que sólo les hacía falta un poco de tiempo, una oportunidad, para aprender y demostrar su valía».

Presentación de las ayudas a jóvenes titulados universitarios y en FP. / l.o.

Efecto en el desarrollo económico y social de la provincia

El presidente de la CEM, Javier González de Lara, afirmó que se trata de un proyecto «pionero» y «estratégico», que tiene un efecto directo en el desarrollo económico y social de la provincia, mientras que el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, confió en que este sea un programa de largo recorrido y ha subrayado la importancia de que los contratos cubran «todos los ámbitos del conocimiento». El rector de la UNED, Luis Grau, resaltó los resultados «más que satisfactorios» de esta iniciativa, ya que facilitar el primer empleo a los jóvenes mejora su desarrollo profesional y personal.

De los 1,7 millones de euros del programa de este año, un total de 1,1 millones se destinarán a la contratación de jóvenes graduados universitarios y 600.000 euros a titulados de FP. Con ese dinero se subvencionará el 85% del coste salarial y Seguridad Social (cuota patronal) si la actividad económica se realiza en un municipio menor de 20.000 habitantes y el 70% si se trata de una localidad mayor.

El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto hasta el 22 de diciembre y las ayudas a empresas, autónomos y profesionales se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de presentación hasta agotar presupuesto.

Los jóvenes tienen que ser menores de 30 años (35 en el caso de personas con diversidad funcional) y pueden ser contratados por un periodo de seis a 12 meses.