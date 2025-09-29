EOI de Málaga: así empieza el curso en la escuela de idiomas con más oferta de Andalucía

La Escuela Oficial de Idiomas de Málaga empieza el curso posicionada como uno de los centros públicos de referencia en España. Con una oferta de once idiomas, casi 7.000 alumnos y una amplia programación cultural, la EOI abre sus puertas de nuevo y aún tiene plazas libres.

Como explica su directora, Marta Perles, aunque la plaza se solicita en mayo y la matrícula se realiza en julio, cuando llega septiembre siempre hay alumnado cuyas circunstancias han cambiado en esos meses y hace que queden vacantes.

Para este curso hay plaza aún en todos los idiomas, menos en español para extranjeros, que lleva tres años con la demanda disparada.

Aunque la Junta de Andalucía ha ido aumentando los grupos y ahora son 30 con un total de 815 alumnos, hay lista de espera de extranjeros que quieren aprender castellano.

Es un alumnado muy diverso, según explica Marta Perles, entre en el que se encuentran tanto jóvenes profesionales nómadas digitales, por ejemplo, como refugiados o personas mayores foráneas que eligen Málaga para jubilarse.

Estudiantes que proceden de muchos países. De hecho, el aumento de los alumnos de español para extranjeros ha hecho que la EOI tenga hasta 83 nacionalidades. «Algo que da a la escuela una riqueza única», subraya Perles. La nacionalidad más representada es la ucraniana, seguida de la rusa, colombiana, venezolana e italiana.

Edificio de la EOI de Málaga con el mural titulado 'Te comprendo', de George Kowzan, cómo símbolo de la escuela. / La Opinión

Vacantes para este curso

Del resto de idiomas, aún quedan un total de 2.345 plazas libres: 850 en inglés, 591 en francés, 60 en japonés, 64 en portugués, 104 en italiano, 62 en ruso, 90 en griego, 310 en alemán, 123 en chino y 91 en árabe.

Los interesados pueden matricularse aún en estas lenguas los próximos días 8 y 9 de octubre, en alguna de las modalidades disponibles: presencial y semipresencial.

Aunque la opción preferida sigue siendo la presencial -el curso pasado se ofertaron unas 4.200 plazas-, la semipresencialidad está cada vez más demandada, por lo que se está incrementando.

«Tenemos una plataforma que funciona muy bien y te da una flexibilidad horaria y una accesibilidad que los alumnos valoran muchísimo», detalla la directora de la EOI. Por ello, por ejemplo, de las vacantes que hay, 600 son semipresenciales. Este sistema supone ir a clase en el centro sólo un día a la semana.

En una modalidad o en otra, lo cierto es que el interés por estudiar idiomas no deja de crecer. En la EOI de Málaga, las solicitudes subieron un 50% para el curso pasado, una tendencia positiva que continúa este curso.

Actualmente, los matriculados son 5.300 y cuando el plazo para las vacantes concluya, confían en llegar a los 6.700 del curso pasado.

Un éxito al que contribuye su amplia oferta académica y cultural. En Andalucía, es la que más idiomas tiene, con 11, muy lejos de la siguiente, Sevilla, donde se pueden estudiar sólo seis lenguas.

Marta Perles, directora de la EOI de Málaga. / La Opinión

Objetivos: ofrecer coreano y las lenguas cooficiales

Además, entre sus planes está sumar otros idiomas como el coreano, que ya se puede cursar en la Universidad de Málaga y que despierta un interés notable.

Otra asignatura pendiente son las lenguas cooficiales, el catalán, el vasco y el gallego: «Sería bueno poder darlas como servicio a Málaga, porque es ofrecer opciones laborales y de todo tipo a la sociedad».

El último idioma que se incorporó al catálogo de la EOI fue el chino hace ya unos diez años porque, como subraya la directora, la tramitación es compleja.

El idioma más demandado continúa siendo el inglés, seguido de español para extranjeros. Este curso, como novedad incorporan el C1 de portugués y el C1.2 de italiano.

Fuerte apuesta por la cultura

La EOI no son solo clases. La cultura tiene un peso muy importante a través de actividades extraescolares: «Queremos que la Escuela de Idiomas sea un centro de referencia lingüística, pero también de referencia cultural».

Promover la relación entre los distintos departamentos es una de sus apuestas para este curso.

«Queremos promover la conexión entre todo el alumnado porque enseñar idiomas también es romper prejuicios, romper barreras, conocer a otros y eso conlleva ir más allá de las clases», reivindica la responsable del centro.

Para ello hay actividades como charlas que ofrecen los propios alumnos -en su idioma o en el que están aprendiendo- sobre temas interesantes. «Un alumno dio una charla sobre los viajes de élite que organiza para políticos chicos al Polo Norte», detalla Marta Perles.

En octubre, van a realizar una jornada de inauguración que incluirá un concurso gastronómico entre los 11 departamentos lingüísticos y talleres con actividades propias de cada cultura.

«Queremos disfrutar de la suerte de estar conviviendo 11 culturas e idiomas y 83 nacionalidades», afirman.

Otra de las novedades es Babelcast, una radio que llevarán profesores y estudiantes con entrevistas y reportajes de distintos temas: «La idea es que no falten ‘excusas’ para poder utilizar el idioma que se está aprendiendo».

Además, este curso continuarán practicando la solidaridad con mercadillos o el stand de libros que tienen a la entrada. Una ‘librería solidaria’ en la que la gente dona libros que luego se venden por mínimo 1 euro y la recaudación es donada a ONG malagueñas.

Stand de libros donados a la EOI que se pueden adquirir para colaborar con ONG de Málaga. / La Opinión

Formación a través de las redes sociales

Todas estas actividades se difunden a través de las redes sociales de la Escuela de Idiomas (Instagran, X y ahora también TikTok).

La profesora Fernanda González, a quien la Junta de Andalucía concedió el curso pasado la Medalla de Oro en los Premios al Mérito en la Educación, es la encargada de las redes y apuesta por darles un carácter formativo.

«El año pasado hizo hasta 700 publicaciones sobre temas como la reunificación alemana, el Ramadán o la cultura del cerezo en Japón», destaca la directora.

Una labor que les ha llevado a ser la escuela oficial de idiomas con más seguidores en Instagram de toda España: 6.262 este pasado domingo.

Por otra parte, la EOI de Málaga también es un centro formador de alumnado más allá de los idiomas, ya que recibe a alumnos de prácticas de grados de la UMA como Marketing o Publicidad y de ciclos formativos de FP como Administración, además de a estudiantes del Máster de Profesorado. O a alumnado Erasmus también con prácticas profesionales.

Entre los retos de este veterano centro está seguir ampliando la oferta de idiomas, mantener la alta demanda actual y consolidarse «como centro de referencia en la enseñanza de idiomas y como centro difusor de cultura»