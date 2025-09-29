Este es el estudio de arquitectura que diseñará la futura sede de la EMT en los Prados

La EMT de Málaga ya tiene el estudio de arquitectura que diseñará el edificio al que se mudará toda la parte operativa de la empresa municipal cuando se complete la adaptación de la parcela de Los Prados, donde ya ubicará su nueva sede.

Es el futuro de las instalaciones de la Empresa Malagueña de Transportes, ubicadas actualmente en el Camino de San Rafael, en una zona sobre la que planea una fuerte transformación urbanística, con el objetivo de acabar con su carácter industrial para desarrollar un nuevo barrio de vivienda asequible, lo que se conoce como el proyecto de la "Manzana Verde".

Con ese propósito, el Área de Movilidad lleva años trabajando en la adecuación de los terrenos de Los Prados, entre las antiguas naves de Mayoral y el auditorio Cortijo de Torres, de hecho, ya se usa como cocheras para los autobuses eléctricos, ya que cuenta con una instalación de recarga para estos vehículos ecológicos. Hay que tener en cuenta que la flota de la EMT cuenta ya con un centenar de autobuses híbridos o eléctricos.

El estudio

Tras lanzar el concurso en diciembre del año pasado, la EMT ha adjudicado el contrato a HXR Arquitectos - Hijona Ravski SLP-, con un presupuesto de 87.725 euros y un plazo de ejecución de seis meses. En 2023, este estudio resultó adjudicatario de la redacción del proyecto de reforma de la fachada del edificio para la Oficina de la Seguridad Social de Antequera.

El edificio proyectado, de uso administrativo, tendrá dos plantas sobre rasante y una planta sótano para aparcamiento y almacenaje.