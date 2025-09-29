Uno de cada tres malagueños padecerá fibrilación auricular: “Multiplica por cinco la posibilidad de tener un ictus”

Una veintena de cañones de luz iluminaron anoche de un rojo brillante la fachada del Hospital Clínico de Málaga con motivo del Día Mundial del Corazón, una fecha clave para los profesionales sanitarios que aprovechan este día para concienciar a la población sobre la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la primera causa de muerte en Andalucía.

En el caso del Hospital Clínico, el centro ha querido dedicar este 29 de septiembre a la fibrilación auricular (FA), una de las arritmias más frecuentes y con mayor impacto en la salud de la población. “Queremos poner el foco en la fibrilación auricular por tres motivos: Por lo frecuente que es esta arritmia, por el impacto en salud que supone y también porque se puede diagnosticar con facilidad. Y diagnosticar FA previene enfermedad y previene mortalidad”, ha explicado el cardiólogo Alejandro Pérez Cabeza, responsable de hospitalización del servicio de Cardiología del Hospital Clínico.

“En adultos mayores de 55 años el horizonte de vida es que uno de cada tres padezca fibrilación auricular”, ha advertido el doctor Pérez, que ha hecho hincapié en que se trata de un tipo de arritmia muy frecuente. “A partir de los 40 años, afecta al 4,4% de la población”, añade.

Gran impacto en la salud

Se trata de una patología que tiene un “impacto importantísimo” en la salud de quienes la padecen, ya que no solo provoca síntomas que empeoran la calidad de vida, como dificultad para respirar o palpitaciones, sino que también predispone a que se produzcan otras complicaciones. Según afirma el doctor Pérez, multiplica por cinco la posibilidad de tener un ictus, multiplica por tres la posibilidad de tener insuficiencia cardíaca y duplica el riesgo de mortalidad.

El Hospital Clínico ilumina su achada de rojo con motivo del Día Mundial del Corazón / L.O.

En este sentido, el especialista ha alertado de que “muchísima gente no sabe que tiene fibrilación auricular”, a pesar de que tiene un diagnóstico sencillo. “El diagnóstico se puede sospechar tomando el pulso y viendo que es irregular. Y luego, con un electrocardiograma, que es una técnica sencilla, se confirma el diagnóstico”, ha aclarado el doctor Pérez, que ha insistido en la importancia de prevenir la enfermedad evitando factores de riesgo como la obesidad, falta de ejercicio, el tabaco, el alcohol, la diabetes o la hipertensión.

Tratamiento

En cuanto al tratamiento de la fibrilación auricular, este es “muy amplio”, según ha indicado el cardiólogo, que ha subrayado que lo más importante es “identificar los pacientes que, además, tienen un riesgo especial de ictus y la terapia es tomar anticoagulantes orales de forma indefinida”.

Luego, para el manejo de la propia arritmia, existen tratamientos con medicación, aunque ha puntualizado que, en algunos casos más complejos, puede requerir incluso de intervenciones para intentar eliminar la arritmia o aplacarla. En personas mayores, aunque es menos frecuente, se puede necesitar del implante de un marcapasos.

Aumenta la incidencia

“Está creciendo y se espera que se duplique en prevalencia de aquí a 2060, porque tiene mucho que ver con el envejecimiento de la población y con los factores de riesgo”, ha concluido el especialista, que ha incidido en la importancia de la concienciación y de la prevención.

Para ello, el Hospital Clínico ha celebrado varias charlas divulgativas impartidas por especialistas en Cardiología, que han abordado cuestiones como el diagnóstico de esta patología, la experiencia de convivir con ella y lo que significa seguir tratamiento anticoagulante. Además, en el vestíbulo del hospital se ha instalado una mesa informativa en la que profesionales y miembros de la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga (APAM) han enseñado a los asistentes a tomarse el pulso para detectar posibles irregularidades en el ritmo cardíaco.

El Hospital Clínico enseña a los pacientes a tomarse el pulso / A.T.

Además, como ha destacado el director gerente del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández, la fachada del hospital se iluminó de rojo en señal de compromiso con la salud del corazón de los malagueños.

Unidad referente

“El área de corazón de este hospital juega en la Champions, es decir, nuestros cardiólogos, nuestra enfermería referente en corazón, en cualquier aspecto, en cirugía, en clínica... son de los mejores que hay en España desde siempre”, ha resaltado el delegado territorial de Salud en Málaga, Carlos Bautista, que ha adelantado que “en muy pocos días” el centro recibirá un nuevo equipamiento tecnológico “muy importante” que permitirá mejorar los diagnósticos y tratamientos.

En el acto ha estado también presente María Victoria Martín, presidenta de la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga, que lleva más de 25 años ayudando a los malagueños a manejar su enfermedad y que reúne a más de 500 pacientes. “Una de las cosas que tocamos muchísimo es la anticoagulación. En este caso, somos pioneros en España porque, quizás, es un tratamiento digamos un poco tonto, pero que tiene muchísimo significado porque nos puede costar una embolia u otra cosa más fuerte que nos puede dejar en la cama y sin poder seguir con nuestra vida actual”, ha resaltado Martín.

Hospital Regional

El Hospital Regional Universitario de Málaga se ha sumado también a la celebración del Día Mundial del Corazón con la instalación en su vestíbulo principal el cuento interactivo de gran formato “Caperucita, una aventura del corazón”, impulsado por la biotecnológica Amgen.

Inspirado en los libros 'Escoge tu propia aventura', esta iniciativa invita al lector a tomar decisiones que afectan a la salud cardiovascular de una protagonista muy actual, con cuatro posibles finales que reflejan las consecuencias de los hábitos de vida. El objetivo es educar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de prevenir factores de riesgo cardiovascular y por ello el libro estará, durante dos semanas, de manera itinerante por vestíbulos principales y salas de espera, para que los visitantes, y pacientes, puedan leerlo y escoger su final.