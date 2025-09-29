El Gobierno aprueba el proyecto de trazado para remodelar un enlace de la A-7, a su paso por Vélez-Málaga

En vísperas de la reunión técnica sobre la movilidad en la provincia de Málaga convocada para este martes y horas después de que el PP criticara que no se iba a abordar en ella la saturación de la A-7, el Gobierno de España ha realizado algunos anuncios relacionados precisamente con mejoras en esta autovía. Así, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de trazado para mejorar la movilidad de la autovía A-7 a su paso por Vélez-Málaga. Estos trabajos pretenden convertir el semienlace del km 951, cercano a la localidad de la Caleta de Vélez, en un enlace completo, para lo que se estima un presupuesto de obras de 6,6 millones de euros (IVA incluido).

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido más de 77 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Málaga, según los datos ofrecidos por el Gobierno.

El proyecto se someterá próximamente al trámite de información pública, a efectos de la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación, lo que implica la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes del ejecutivo nacional explicaron que "la apuesta del Gobierno de España por mejorar las infraestructuras en la provincia queda reflejada en las diversas inversiones que ya están previstas, tal y como detalló el ministro, Óscar Puente, este verano en Málaga; o las que ya están en marcha, como por ejemplo la modernización de diversos túneles de la A-7 por 16 millones de euros".

Características de la actuación

Al explicar las características de actuación, Transportes recordó que "el actual semienlace de Caleta de Vélez cuenta con dos ramales y una vía transversal en paso inferior, que permite los movimientos de salida de la autovía A-7 desde Málaga e incorporación a la misma hacia este destino". Y, en concreto, este proyecto contempla "la construcción de dos nuevos ramales que permitan la incorporación a la autovía hacía Almería, así como la salida de esta desde el sentido hacia Málaga".

De este modo, se completarán los ramales con sendas glorietas, una a cada lado de la autovía, por lo que se completa el enlace con una tipología de diamante con pesas. A su vez, se define la vía transversal entre dichas glorietas (dispuesta sobre la actual) y se completa con las conexiones de los dos ramales ya existentes con las nuevas glorietas, así como la del actual vial entre Vélez-Málaga y Caleta de Vélez, que cruza bajo la autovía.

También se ha proyectado en el marco de esta misma obra un camino de servicio como reposición de otro existente, afectado por el derrame de tierras de uno de los nuevos ramales.

De esta forma, el presente proyecto contempla la disposición de los dos nuevos carriles de cambio de velocidad para los nuevos ramales del enlace.

Pasarelas en la Costa del Sol Occidental

Este anuncio fue realizado por Transportes instantes después de informar igualmente de que continuará ejecutando esta semana las obras de reparación de 12 pasarelas peatonales entre los kilómetros 159 y 197 de la autovía A-7 en la Costa del Sol Occidental. Se trata de otra actuación cuenta con un presupuesto de 1.831.489,84 euros (IVA incluido), financiado con cargo a los fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).