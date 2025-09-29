Gran obra de Emasa entre el Palo y Pedregalejo: se prolongará una tubería 100 metros en el mar

Emasa prepara una gran obra entre las playas del Palo y Pedregalejo, la prolongación de una tubería de desagüe más de 100 metros hacia el mar con el objetivo de alejarla del rompeolas y mejorar así su estabilidad ante los temporales, además de alejar de la costa la zona de vertido.

La intervención, que se desarrollará en la desembocadura del Arroyo Jaboneros, afecta a una conducción procedente de la Ebar que lleva el mismo nombre de este cauce y requerirá seis meses de trabajos tanto terrestres como marinos, con un presupuesto base de licitación de 736.732,64 euros.

Se aumentará en 110 metros la longitud de la tubería, que medirá finalmente 236 metros. "Con la prolongación de la tubería actual más allá de la zona de rompientes y profundidad de cierre de la playa, el punto de vertido no se verá afectado por el perfil de equilibrio de la playa", se recoge en los pliegos consultados por este periódico.

¿Para qué sirve esta tubería?

Tal y como se recoge en el proyecto, la estación de bombeo de aguas residuales de Jaboneros, situada en la margen izquierda del arroyo Jaboneros, impulsa hacia la edar Peñón del Cuervo las aguas residuales de una cuenca parcialmente unitaria, lo que quiere decir que se recoge tanto lluvia como aguas residuales.

Emasa indica que "en momentos de lluvias" se producen descargas del sistema unitario (DSU), esto es, mezcla de pluviales y residuales,para evitar "posibles inundaciones de la ciudad y de las viviendas".

Así bajaba el arroyo Jaboneros, que es la frontera entre los barrios de Pedregalejo y El Palo / Álex Zea

Esas descargas se producen a través de una conducción de desagüe que acaba adentrándose en el fondo marino, que es la que ahora se va a prolongar. Ya en el año 2017 se realizaron obras de reparación de la conducción, "ya que se encontraba en muy mal estado".

Trabajos

Los primeros trabajos serán en la zona de tierra que hay en la costa, a la altura de la desembocadura del Jaboneros. Según los pliegos, en este punto se acometerán labores de fabricación y montaje de la tubería.

La segunda zona donde se trabajará será ya en el fondo marino, a unos 25 o 30 metros de la línea de orilla, donde se colocará la conducción de desagüe como prolongación de la tubería ya existente.

A nivel ambiental, el expediente señala que la zona de actuación y sus inmediaciones "cuenta con una comunidad bentónica de escaso interés ecológico, siendo únicamente de interés la especie protegida Patella ferruginea de aparecer en la zona".