Los jabalíes se hacen fuertes en La Mosca

La escena tuvo lugar en la parte alta de La Mosca, a la entrada de una vivienda. «Una familia estaba en su casa, había un perrito pequeño, apareció un jabalí; el perrito le ladró, el jabalí se fue para él y cuando la familia cerró la cancela, el jabalí pegó un cabezazo contra ella. Si no cierran se mete en su propia casa».

Quien cuenta el suceso es Francisco Vertedor, presidente de la Asociación de Vecinos de La Mosca, que muestra su preocupación por el aumento de estos animales en la barriada. «Cada vez hay más cantidad», resalta.

«Cada día hay más episodios y más descontrol en la población, en una zona que es semiforestal, semicampo», señala Marcos Fernández, de la asociación de vecinos. Marcos recuerda cómo, hace un par de semanas, con motivo de las fiestas del barrio, estuvo «vigilando» en su cafetería y el paso de animales era constante: «Uno para arriba, otro para abajo...».

Grupo de contenedores en la calle Escritor Jiménez Guzmán, transformado por los jabalíes en uno de sus comederos habituales. / L.O.

En la autovía

Para el presidente vecinal, lo más grave es que ya «cruzan la autovía; lo tengo grabado y fotografiado, a media mañana, una pila de guarros pasando y los coches frenados». A este respecto, Francisco Vertedor muestra un vídeo de una piara pasando por la entrada de la autovía, muy cerca de la zona de conservación de carreteras que tiene la DGT a la entrada del barrio.

En relación con estas situaciones, cuenta que los vecinos no pueden salir del coche, «porque los jabalíes están acompañados de sus crías y se les pueden abalanzar, así que pasan tan tranquilos».

La situación, comenta, se repite también al oscurecer: «Están toda la noche al lado de las casas, metidos en los jardines y rompiendo todo lo que pillan; esto es insoportable», subraya.

Por su parte Marcos Fernández apunta que, en estos tiempos de sequía, los animales bajan a beber, y el arroyo Jaboneros sigue manteniendo un hilo de agua a la altura del barrio. «Si a eso le sumas que cerca de donde tienen el agua hay contenedores de basura y desperdicios, pues ya lo tienen todo».

La presencia de agua en el arroyo Jaboneros atrae a los animales a la barriada. / A.V.

En este sentido, Francisco Vertedor llama la atención sobre una zona de contenedores en la calle Escritor Jiménez Guzmán, que han transformado en comederos.

Los responsables vecinales reclaman al Consistorio que tome medidas. «Hay que controlar la población, es la solución, porque ya se ha convertido en un problema urbano», señala Marcos Fernández, que remarca que si trasladas a los jabalíes a otro emplazamiento, «desaparecen también los animales autóctonos, porque hay superpoblación; se trata de un mamífero grande que no tiene depredadores, así que todo lo que cría sale para adelante».

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales señalan que el Consistorio denomina a estos animales «cerdos asilvestrados» y no ‘jabalíes’, porque lo primero es lo que más abunda.

También informaron de que siguen aplicando las «nuevas medidas disuasorias» anunciadas en enero. Así, si con anterioridad creó una red de bebederos (Churriana, Guadalmedina, Cerrado de Calderón, Toquero y Monte San Antón) para disuadir a los animales a acercarse al casco urbano, está aumentando el número y plantando además «plantas herbáceas para que tengan más alimento».

Por último, destacaron que si estas medidas son insuficientes, se volverán a usar «dardos narcotizantes», pues tienen la autorización de la Junta de Andalucía.