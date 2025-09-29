El PP critica que el Gobierno "no haya rebajado ni un euro" a los malagueños el peaje de la AP-7 este verano

El vicesecretario y parlamentario andaluz por el PP de Málaga Francisco Oblaré ha reprochado este lunes al Gobierno de España que "no haya rebajado ni un euro" a los malagueños y visitantes de la subida aplicada en temporada alta al peaje de la Costa del Sol, que finaliza este martes 30 de septiembre.

"Hablamos del peaje más caro de España por kilómetro, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero se niega a aplicar un plan de bonificaciones para usuarios habituales, tal y como lleva años reclamando el PP", ha manifestado Oblaré, quien ha afirmado que "el nivel de compromiso del PSOE con esta provincia es cero".

Así, en una nota, ha criticado que "hace más de un año, en julio de 2024, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible vino a Málaga y adquirió el compromiso de bonificar la autopista que conecta Calahonda y Guadiaro, pero no sólo ha incumplido su palabra, sino que ha mantenido la subida aplicada durante la temporada alta estival y que eleva el coste un 62% del 1 de junio al 30 de septiembre".

El dirigente 'popular' ha destacado que el ministerio que lidera María Jesús Montero "recauda 30 millones de euros al año en impuestos del bolsillo de los malagueños por el uso de esta vía de gran capacidad "mientras ejecuta rebajas a los conductores de otros territorios". "Es una prueba más del trato injusto y del agravio que Sánchez ha impuesto a Málaga y a los malagueños por mero tacticismo político", ha explicado.

En este punto, ha preguntado al Gobierno socialista "hasta cuándo va a exprimir a los trabajadores y estudiantes que cada día utilizan la autopista más cara de España para evitar el colapso que sufre la A-7, a lo que tampoco ponen remedio" y ha cuestionado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "con qué objetivo ha iniciado un plan de reuniones para atajar el problema de la movilidad en la Costa del Sol si, 14 meses después, no han hecho absolutamente nada".

"No se ha ejecutado por parte de la administración competente, que es el Gobierno central, ninguna actuación ni se han aplicado medidas transitorias para aliviar los atascos o reducir el coste a los usuarios del peaje, por ejemplo, mintiendo a los malagueños y, lo que es peor, riéndose de ellos en su cara", ha apostillado Oblaré.

Por último, ha apelado a la responsabilidad de los socialistas malagueños y les ha animado "a presionar a su partido en el Gobierno" para aplicar rebajas e incluso la liberación del peaje de la AP-7, como sí ha hecho con otras autopistas de Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco o Cataluña.