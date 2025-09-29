Neinor Homes inicia las obras de Creative Homes Bulevar, una promoción de Cortijo Merino

La promotora vasca Neinor Homes ha iniciado ya las obras de Creative Homes Bulevar, la primera urbanización del nuevo barrio en expansión Cortijo Merino, una zona en plena reconversión. La inversión total del proyecto, que contará con 168 viviendas de entre 1 y 4 dormitorios, asciende a 125 millones de euros, según ha informado la inmobiliaria en una nota de prensa remitida a los medios.

Una de las características que destaca la promotora es que la urbanización contará con "el primer living club en la ciudad", un club social privado para sus propietarios, que contará con zonas wellness con gimnasio, spa, áreas de meditación, piscinas y actividades como el yoga. Además, el proyecto ofrece otros espacios de ocio y conciliación familiar como cine, ludoteca, coworking y una zona foodie. "En su totalidad, el complejo que cuenta con cerca de 1.000 metros cuadrados de zonas comunes pensadas para el ocio y disfrute de toda la familia", ha detallado Neinor Homes.

En su primera fase, Creative Homes Bulevar contará con 168 viviendas de entre 1 y 4 dormitorios / L.O.

"Con el inicio de las obras de Creative Homes Bulevar reforzamos nuestro compromiso con Málaga, contribuyendo al desarrollo de Cortijo Merino, una de las áreas de mayor expansión de la ciudad. Se trata de una apuesta residencial que cuenta con unos atributos muy concretos centrados en tres pilares fundamentales: wellness, innovación y diseño, para fomentar una vida más saludable y activa", ha asegurado Alberto Salamanca, director territorial de Andalucía Oriental de Neinor Homes

"Ante la buena acogida en el mercado del proyecto", el pasado mes de marzo Neinor Homes lanzó la comercialización de una segunda fase que añaden otras 168 viviendas al proyecto y que, con una futura tercera fase, alcanzará un total de 429 viviendas. Con esta iniciativa, "Neinor Homes contribuye de manera decisiva al desarrollo de Cortijo Merino, una de las áreas con mayor potencial de la ciudad. La promotora refuerza así su papel como agente clave en la transformación de Málaga, tal y como ya ha hecho en otros proyectos de referencia en la provincia, como Colinas del Limonar o las promociones en Teatinos", ha destacado la empresa.

Creative Homes Bulevar está situado en el noroeste de Málaga junto a la zona universitaria de Teatinos, un nuevo barrio en expansión / L.O.

Creative Homes Bulevar está situado junto a la zona universitaria de Teatinos, un nuevo barrio, perfectamente conectado, con amplios viales, grandes avenidas, más de 13.000 m² de zonas verdes y todos los servicios necesarios, donde la vida gira en torno a un espectacular bulevar de más de 23.000 m² con todos los equipamientos que puedas imaginar: pistas deportivas, skate park, zona de petanca, parques infantiles y caninos, zonas recreativas y de restauración. Este bulevar potencia la calidad de vida de los residentes y crea un entorno diferencial que eleva el valor del sector.

"Este proyecto evidencia una vez más el compromiso de Neinor Homes con la provincia de Málaga, donde ya ha invertido más de 488 millones de euros en la Costa del Sol. Con más de 1.400 viviendas desarrolladas en 14 proyectos distintos", ha resaltado la promotora.