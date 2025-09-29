Testimonio de una paciente: “Me costó años asimilar que yo era una enferma de corazón”

Con tan solo 34 años, a Inmaculada Román le detectaron una estenosis mitral, una afección cardíaca en la que la válvula mitral no se abre por completo, restringiendo el flujo de sangre hacia el ventrículo izquierdo.

“Me sentía muy cansada, me asfixiaba”, comparte la malagueña que, con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra este 29 de septiembre, ha querido compartir su testimonio para concienciar a la población sobre importancia de llevar unos hábitos de vida saludable y prevenir enfermedades cardiovasculares.

A raíz de la estenosis mitral, le realizaron una valvuloplastia y más adelante le diagnosticaron también una insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular y tiene dos válvulas mecánicas. “Pero llevo una vida totalmente normal”, subraya Inmaculada a sus 63 años. “Subo cuestas, monte… Subo todo lo que hay que subir”, destaca con orgullo.

Asimilar el diagnóstico

No obstante, la malagueña confiesa que no fue fácil cuando recibió el primer diagnóstico. “Me costó años asimilar que yo era una enferma de corazón”, admite Inmaculada, que afirma que durante mucho tiempo tuvo una “negación absoluta”.

Inmaculada Román junto a dos miembros de la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga / A.T.

“Esto ya es para toda la vida, porque tenemos un corazón para toda la vida”, señala la paciente que este lunes ha acudido al Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga que ha organizado una jornada de actividades para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Prevención

“La prevención es clave y, una vez que lo detectan, hacer caso a los profesionales”, resalta Inmaculada, que anima también a los enfermos a acercarse a la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga (APAM), donde encontrarán apoyo, información y formación sobre su enfermedad.

En su caso, asegura que le ayudaron en “absolutamente todo”. “La asociación ha sido mis pies y mis manos porque, cuando tú te ves con la enfermedad, no sabes por dónde tirar”, rememora. “Eres un enfermo, pero un enfermo sin tener ni idea de qué es lo que tienes, qué es lo que te ha pasado. Y la asociación te va a dar apoyo en cuanto a información, formación y de estar ahí siempre como equipo humano”, añade.

Además de la prevención, insiste en la importancia de realizar deporte y llevar unos hábitos de vida saludable. “Aunque sea media hora al día, anda. A mi lo que más me ha ayudado es el deporte”, concluye la malagueña.