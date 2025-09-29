Transportes avanza en las obras de rehabilitación de 12 pasarelas peatonales de la A-7 en la Costa del Sol Occidental

En vísperas de la reunión técnica sobre la movilidad en la provincia de Málaga convocada para este martes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que continuará ejecutando esta semana las obras de reparación de 12 pasarelas peatonales entre los kilómetros 159 y 197 de la autovía A-7 en la Costa del Sol.

Se trata de una actuación cuenta con un presupuesto de 1.831.489,84 euros (IVA incluido), financiado con cargo a los fondos europeos través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En un comunicado remitido por el Gobierno de España, también se explica que los trabajos de reparación de la pasarela peatonal ubicada en el kilómetro 1.061 de la autovía que da acceso a la urbanización Parque Antena, en el término municipal de Estepona (Málaga), consistirán en la recolocación de la viga metálica.

El Gobierno avanza en la rehabilitación de pasarelas peatonales en la A-7. / L. O.

Asimismo, se explicaron las medidas que de forma inminente se llevarán a cabo con afectaciones al tráfico para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante la realización de estos trabajos.

Durante la noche del martes 30 de septiembre al miércoles 1 de octubre, de 22.00 a 2.00 horas, en la calzada con sentido Cádiz -kilometraje ascendente-, entre los kilómetros 1.060 y 1.062 se efectuará el corte de los dos carriles de circulación; mientras que en la calzada sentido Barcelona -kilometraje descendente-, entre los puntos 1.062 y 1.059, se efectuará el corte de los dos carriles de circulación.

Igualmente, para garantizar la fluidez del tráfico estarán disponibles itinerarios alternativos, tanto en sentido Cádiz como en sentido Málaga.