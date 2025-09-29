La UMA presenta su segundo Plan de Prevención de la Conducta Suicida 2025-2027

La Universidad de Málaga (UMA) ha presentado en el Rectorado el segundo Plan de Prevención de la Conducta Suicida de la UMA 2025-2027. Se trata de un plan publicado el 15 de septiembre de 2025 que tiene como objetivo principal reducir y prevenir la conducta suicida de la población, con especial atención a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y conducta suicida, como la población juvenil, personas LGTBIQ+ o personas en riesgo de pobreza y exclusión social, entre otros colectivos.

Después de que el rector de la UMA, Teodomiro López, iniciara la sesión, la primera en presentar el Plan, fue una de sus coautoras, la profesora de la UMA Berta Moreno, recordó que el primer plan fue presentado, también en el Rectorado, en 2022, y que, en su momento, fue un documento pionero, al no haber otro igual en las universidades españolas. "Este segundo Plan se ha diseñado a partir de lo realizado en el primero. Tras evaluarlo, hemos consolidado lo que se hizo bien y mejorado las acciones", explicó Moreno.

"Sabemos que el 7% del alumnado presenta inclinación suicida, y el 0,7% lo ha intentado", declaró la coautora, e indicó que la ansiedad o la depresión son algunos factores de riesgo.

El Plan de Prevención

El Plan, según Moreno, cuenta con seis líneas estratégicas, siendo la primera sensibilizar al alumnado, ya que esa acción "mejora la alfabetización y disminuye el estigma del suicidio", además de aumentar la búsqueda de ayuda. La segunda línea del Plan es la relacionada con la formación académica, explica Moreno: "Es una línea prioritaria, no solo para estudiantes de medicina o de psicología, sino también para alumnos de otros estudios como ciencias de la comunicación".

Crear un clima universitario saludable comprende la tercera línea estratégica, y la cuarta es la presencia de equipos de atención psicológica en la UMA para que el colectivo universitario pueda acudir en caso de sentir que tiene algún problema de suicidio. La quinta línea estratégica engloba la importancia de que haya coordinación de las actuaciones relacionadas con la conducta suicida, y la sexta se centra en la relevancia de difundir y divulgar el Plan a través de redes sociales y carteles.

Ana Cristina Ruiz es una de las coautoras del Plan / Nacho Agote

Después, llegó el turno de la palabra de Ana Cristina Ruiz, coautora del Plan y profesora de la UMA, que señaló que "el suicidio es un problema a nivel social que afecta a todas las personas" y que "detrás de cada suicidio, lo único que hay en común es el sufrimiento". "Podemos trabajar para apalear ese sufrimiento día a día. No quiere decir que lo podamos erradicar, pero sí aprender, sobre todo, a acompañar de una forma sensible", añadió Ruiz.

Más tarde, tomó la palabra la decana de la Facultad de Psicología y Logopedia, Serafina Castro, y señaló que este plan, que tiene "un profundo sentido humano para la comunidad universitaria", es mucho más que un documento, ya que "representa una forma de entender nuestra responsabilidad como institución y también una forma de hacer universidad basada en la empatía, el compromiso y la cooperación".

"La salud mental durante mucho tiempo fue un tema silenciado, y hoy, por fortuna, estamos rompiendo estos silencios. Una muestra de ello es este Plan, donde la UMA ha dado un paso hacia adelante, aunque todavía queda trabajo por hacer", añadió.

Este segundo Plan presenta seis líneas estratégicas para prevenir la conducta suicida. / Nacho Agote

"La prevención del suicidio no se hace desde un solo lugar. Necesita trabajo conjunto y comunidad. Desde la facultad seguiremos colaborando con todo lo que esté en nuestra mano, porque prevenir el suicidio es un deber ético y social", concluyó.

Luego, llegó el turno de hablar a la vicerrectora de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario, María José Berlanga, que señaló: "Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes y adultos en todo el mundo" y añadió: "La etapa universitaria, aunque llena de oportunidades, supone para muchos jóvenes un periodo de grandes retos: Presión académica, cambios personales, dificultades económicas, aislamiento social e incluso desarraigo de aquellos que vienen de otras provincias o países".

"En los últimos cinco años, en la provincia de Málaga se han contabilizado 983 suicidios, una cifra que nos interpela directamente como institución que acoge cerca de 40.000 estudiantes cada curso", explicó, y añadió que el Plan es más que un protocolo, siendo este un "mensaje claro" de que "la vida de todos importa".