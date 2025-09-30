El Ayuntamiento califica de "gran decepción" la Mesa de la Movilidad de Málaga

La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, ha calificado de "gran decepción" la Mesa de Movilidad celebrada este martes y convocada por el Ministerio de Transportes, y en la que ha participado la Junta de Andalucía y varios Ayuntamientos, entre ellos el de la capital, representado por la edil.

"Tengo que decirlo con claridad, para mí ha sido una gran decepción. Yo tenía muchas expectativas puestas en este encuentro, porque hablamos de un tema absolutamente fundamental para la movilidad, no solo de nuestra ciudad, sino de toda el área metropolitana. Sin embargo, todas esas expectativas pronto se han desvanecido", ha expresado Hernández.

Así, la concejala ha recordado que esta Mesa de Movilidad "nació con el objetivo de encontrar soluciones a corto y medio plazo, que mejoraran la circulación en las rondas de Málaga, especialmente en la zona este. Se trataban de buscar esas medidas urgentes que aliviaran la situación actual mientras se acometían esos proyectos que tanto necesitamos que sabemos necesitan esos estudios y son para acometerlos en muchísimos años".

"Pero lo cierto es que en la reunión de hoy --este martes-- el ministerio no ha presentado ni una sola medida a corto o medio plazo", ha criticado especialmente la concejala de Movilidad.

"--El ministerio-- se ha limitado a explicar los estudios en los que están trabajando, que, como vuelvo a decir, son infraestructuras de largo plazo, que no son ninguna de las medidas que era el objeto de esta mesa. Yo lo que considero es que Málaga no puede seguir esperando. Necesitamos medidas ya para dar respuesta a los problemas de movilidad que sufrimos cada día", ha expuesto Trinidad Hernández.

"Y no hay que olvidar que son competencias del Estado porque se trata de carreteras de su titularidad", ha concluido la concejala de Movilidad de Málaga.