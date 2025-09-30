Banco Mediolanum abre una nueva oficina en Málaga que ocupa un inmueble de cinco plantas con 550 metros cuadrados

El Banco Mediolanum, especializado en el asesoramiento financiero, ha inaugurado en Málaga capital un nuevo espacio 'Family Bankers’ Office situado en el número 12 de la avenida de Pries. El edificio, de 550 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, incluye parking privado, patio exterior, 11 despachos, una sala de juntas y un espacio de oficinas pensado para los profesionales que actualmente desarrollan su labor en Málaga. Con esta apertura, Banco Mediolanum afirma que "consolida" su apuesta por la zona sur de España, donde, entre Andalucía y Extremadura, ya cuenta con 284 profesionales que ofrecen sus servicios adaptados a las necesidades y objetivo de sus clientes.

Mediolanum, que está presente en Málaga desde mitad de los años 90, ocupaba anteriormente una oficina más pequeña en el Centro, y ha decicido dareste salto "de dimensión" para seguir creciendo en profesionales y clientela. En la nueva sed malagueña trabajan 18 personas, con previsión de seguir aumentando el equipo, según han explicado a este periócido fuentes de la empresa.

Del nuevo enclave destaca además la Sala Ennio Doris, nombre del fundador de Grupo Mediolanum, equipada con la última tecnología audiovisual y concebida como punto de encuentro con los clientes.

“Este nuevo centro, desarrollado gracias al impulso de profesionales como Epifanio La Porta y Baldomero García, es un claro exponente de la apuesta estratégica de Banco Mediolanum por impulsar el crecimiento de la entidad, tanto en número de clientes como de asesores financieros, y reforzar y ampliar así nuestra presencia en el sur de España. Además, Málaga es, en particular, una oportunidad clave: por su dinamismo económico y por su potencial de desarrollo. Queremos ofrecer tanto a nuestros profesionales como a nuestros clientes un espacio innovador, moderno y plenamente orientado al asesoramiento personalizado de calidad", ha explicado este martes el responsable de Banco Mediolanum en la Zona Sur, Pablo Lora.

Expansión

La entidad, que suma ya 82 Family Bankers’ Offices en España, reafirma así su estrategia de expansión y presencia territorial, así como el refuerzo de su red de asesores financieros en Andalucía, proporcionando un entorno profesional que fomenta la innovación, la cercanía y la excelencia en el servicio.

Una imagen de la Convención Mediolanum Aproxima de 2024. / Banco Mediolanum

Banco Mediolanum pertenece al grupo bancario europeo Grupo Mediolanum, que cuenta en Europa con más de 1.980.000 clientes asesorados por más de 6.600 profesionales y con unos recursos totales de clientes de más de 144.000 millones de euros.