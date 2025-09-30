Málaga tiene una gran bolsa de suelo disponible para construir más de 8.000 VPO

Málaga cuenta con una bolsa de suelo para VPO con capacidad para la construcción de más de 8.000 viviendas, según los últimos datos recabados por la Consejería de Fomento, que incluye parcelas tanto residenciales como dotacionales, de propiedad pública y privada.

Esa reserva de suelo disponible se puede consultar ya a través de un visor habilitado por la Junta de Andalucía en el que se ofrece información de 13 municipios andaluces de más de 100.000 habitantes, entre los que se encuentran Málaga y Marbella, junto a Sevilla, Dos Hermanas, Roquetas de Mar, Almería, Algeciras, Cádiz, Jerez de la Frontera, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén. Se puede acceder a través de este enlace.

En el caso de Málaga, se contabilizan 8.511 viviendas en 125 parcelas que ocupan 327.851 metros cuadrados, lo que la convierte en la ciudad andaluza con la mayor bolsa de suelo para vivienda asequible disponible. En Marbella hay cuatro parcelas de 3.090 metros cuadrados para 172 viviendas.

Distribución en el resto de provincias

En la provincia de Almería, se proyectan un total de 1.558 viviendas distribuidas en 46 parcelas que suman 55.537 metros cuadrados, mientras que en Roquetas de Mar se prevén 1.065 viviendas en 19 parcelas y 51.290 metros cuadrados. En Cádiz, destacan las 252 viviendas planificadas en la capital (18 parcelas y 5.618 m²), las 486 en Algeciras (7 parcelas y 37.449 m²) y las 1.888 en Jerez de la Frontera (32 parcelas y 85.341 m²). En la provincia de Córdoba, la capital acoge el desarrollo de 4.225 viviendas distribuidas en 40 parcelas y 178.071 metros cuadrados. Granada concentra 6.314 viviendas en 88 parcelas que abarcan 255.958 metros cuadrados. En Huelva, se prevén 1.633 viviendas distribuidas en 29 parcelas y 87.159 metros cuadrados.

Visor de vivienda asequible en Málaga. / L.O

En la provincia de Jaén, la capital contará con 569 viviendas en 162 parcelas y una superficie total de 23.109 metros cuadrados. Finalmente, en la provincia de Sevilla, la capital contará con 7.469 viviendas distribuidas en 63 parcelas (209.344 m²), mientras que en Dos Hermanas se proyectan 6.805 viviendas en 26 parcelas que abarcan 162.257 metros cuadrados. A nivel andaluz se detectan 659 parcelas con capacidad para 40.937 viviendas protegidas y una superficie de casi un millón y medio de metros cuadrados (1.482.074).

Estas parcelas se pueden identificar de manera fácil e intuitiva en la web ideada por técnicos de la Consejería y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a través de un mapa con leyendas en cada suelo. Así, se distinguen las parcelas de uso residencial, con capacidad para más de 32.800 viviendas, que ha contado con un incremento del número de viviendas del 15,07%.

Herramienta "fundamental"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asegurado hoy que esta bolsa de suelo será "herramienta fundamental para dar respuesta a la escasez de vivienda" e "impulsar la colaboración público-privada, esencial si queremos actuar con agilidad y eficacia".

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, en la presentación de la bolsa de suelo. / L.O

"Sabíamos que el suelo existía y únicamente faltaba visibilizarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición con criterios claros y transparencia", ha manifestado la consejera en su intervención en una jornada de presentación de la bolsa en la que han asistido y también participado promotores, colegios profesionales y agentes sociales y económicos.

Rocío Díaz ha indicado que lo esencial de esta bolsa de suelo para vivienda asequible es que “detrás de cada parcela, hay una posibilidad real de hogar”. Asimismo, ha destacado que "no solo es el resultado de meses de trabajo técnico; sino el punto de partida para cambiar, de forma real, el acceso a una vivienda en Andalucía" y ha agradecido la "la colaboración y el diálogo" de todos los agentes y colectivos vinculados al sector de la vivienda.

Presentación

La bolsa de suelo para vivienda protegida se ha presentado en una jornada que ha contado con la participación, además de la consejera, con el presidente de Fadeco, Ignacio Peinado; la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Nuria Canivell; el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, José María Cerezo; el gerente de Emvisesa, Manuel Morillo, y la presidenta del Colegio de Arquitectura Técnica de Sevilla, Helena Ruiz.

Además, han asistido el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; la secretaria general Técnica, María del Rosario de Santiago; el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, José Andrés Moreno; y el director general de Vivienda y Regeneración Urbana, Juan Cristóbal Jurado, así como los delegados territoriales de Fomento de las provincias andaluzas.