Un colombiano explica el "superpoder" de los españoles que ha descubierto tras mudarse a Málaga: "Lo hacen sin ningún remordimiento"

"Los españoles tienen un superpoder que los latinoamericanos solo soñamos". El colombiano que se encuentra tras el perfil 'Sr. Osorio' cambió su Colombia natal por el municipio malagueño de Estepona para disfrutar de su gente, su cultura y su belleza, y ha sido en este territorio donde ha descubierto uno de los aspectos más destacados de los españoles, que le hace envidiar su actitud: "Decir no sin ningún remordimiento".

Tal y como ha relatado el joven, los latinoamericanos tienen la costumbre de, para mostrar su negativa a alguna cuestión, acompañarla de evasivas y excusas para paliar el posible enfado del interlocutor, algo completamente diferente a lo que se ha encontrado en España desde que se trasladó, donde asegura que los españoles dicen que no "con calma, sin rodeos y, lo mejor, sin decir ni una sola excusa".

"Es un choque cultural y la primera cosa que nosotros los latinoamericanos nos topamos de frente y nos quedamos de una sola pieza cuando nos dicen un 'no' a secas, porque es que nosotros tenemos un máster en evasivas como 'uy qué pena', 'otro día seguro', 'es que justo hoy...'", ha señalado el joven.

Las diferencias culturales entre Colombia y España que ha encontrado en Málaga

Tal y como ha relatado, lo común en su territorio de origen es tratar de buscar una "salida diplomática" para evitar posibles confrontaciones: "Mientras que los españoles dicen que no tajantemente, nosotros damos vueltas como un GPS descompuesto".

De ese modo, el joven ha mostrado su admiración por la actitud directa de los españoles, pero ha querido también romper una lanza a favor de sus costumbres: "Hay que admitirlo, esta sutileza nos hace más creativos. Pero si vienes a España, prepárate para alucinar con este superpoder cultural que es la honestidad directa".