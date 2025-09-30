El Gobierno garantiza las mejoras en el Cercanías pero cierra la puerta a bonificar el peaje de la AP-7

La reunión sobre movilidad celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Málaga se ha saldado sin nuevos anuncios del Ministerio de Transportes, que garantizó la puesta en marcha de mejoras en el Cercanías pero cerró la puerta a bonificar el peaje de la AP-7. En esta dirección se manifestó la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández del Olmo, quien estuvo al frente de la representación del Ministerio de Transportes y compareció tras las mesas de trabajo acompañada por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

La secretaria general de Movilidad expuso sus avances para introducir trenes más grandes y reducir la frecuencia de la línea C1 o habló de los estudios para impulsar el tren litoral, a la vez que descartaba abaratar las tarifas de la autopista tal y como reivindican los ayuntamientos de la Costa del Sol o pedía más implicación de la Junta y los ayuntamientos con el transporte público: "La AP7 ya está fuertemente bonificada, con más de un 50 por ciento, pero la mayoría de los ciudadanos no lo saben", llegó a decir a pesar de que en la primera reunión de julio de 2024 Transportes se comprometió a estudiar rebajas para los estudiantes y trabajadores que la usen a diario.

A esta tercera 'cumbre' sobre la movilidad en la provincia fueron convocados técnicos de otras instituciones públicas que asistieron como representantes del Gobierno andaluz, la Diputación Provincial de Málaga y de los ayuntamientos de la Costa del Sol, Axarquía, el área metropolitana de Málaga y el Campo de Gibraltar, a cuyos municipios están dirigidas las medidas y proyectos sobre los que se trabajó.

Antes de la intervención de la representante del ministerio, el subdelegado del Gobierno, Javier Javier Salas, expuso que durante toda la mañana había tenido lugar "una jornada intensa de trabajo". "Es necesario que todas las administraciones trabajemos de manera conjunta sobre los problemas de movilidad que cada día tiene la provincia de Málaga, y también su conexión con el Campo de Gibraltar" añadió Salas.

Mejoras en el Cercanías

Hernández explicó que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado esta mañana las propuestas de mejora en las que está trabajando para incrementar la capacidad de la línea C1 de Cercanías en Málaga en un 60% y reducir su frecuencia en cinco minutos, pasando de 20 a 15 minutos.

Este estudio, dividido en distintas etapas para que los trabajos se puedan llevar a cabo en el menor plazo posible, ha concluido su primera fase. Entre las actuaciones más inmediatas en marcha, se encuentran la adaptación de cinco apeaderos para operar con trenes de 100 metros (Los Boliches, Carvajal, El Pinillo, Plaza Mayor y Centro Alameda), la remodelación de la estación de Benalmádena para ampliar los andenes a 200 metros y la duplicación entre Aeropuerto y Campamento Benítez para mejorar la fiabilidad de la operación. El aumento de los andenes posibilitaría la puesta en marcha de nuevos trenes más grandes con capacidad para más viajeros.

En cuanto a la segunda fase, actualmente en redacción, se está estudiando la viabilidad de distintas alternativas que permitirán reducir la frecuencia en 5 minutos y aumentar la capacidad en un 60% mínimo, según la solución. Para lograr disminuir la cadencia de trenes a 15 minutos los estudios realizados indican que será necesaria la duplicación de vía en los tramos Torremolinos – El Pinillo y Benalmádena – Campo de Golf. Además, en la línea C1 están en marcha otros trabajos como la renovación de instalaciones de control, mando y señalización.

Tren litoral

Todos estos trabajos en marcha en la línea C1 de Cercanías, según ha explicado la secretaria general, "agilizan los trámites en relación con el futuro tren de la Costa del Sol, en caso de que se confirme la opción de la tipología de Cercanías para el tramo Málaga-Fuengirola". En este sentido, Hernández ha puesto en valor los avances en el Tren Litoral de la Costa del Sol cuyo estudio de viabilidad, formalizado el pasado mes de junio, para implantarlo entre Nerja y Algeciras no analizará la rentabilidad socioeconómica únicamente por tramos, sino también en todo su conjunto". Eso sí, la representante del Gobierno reiteró la complejidad de un proyecto de estas características dados los desarrollos urbanísticos alcanzados por las zonas en las que se llevaría a cabo.

Tráfico en la A7

La secretaria general de Movilidad Sostenible también se refirió a los problemas de tráfico en la zona este de Málaga. Y respecto a los estudios que se realiza el ministerio, detalló que "se ha entregado la primera fase de recopilación de información previa de actuaciones de mejora de la viabilidad en la A-7 y se está avanzando en el estudio de tráfico". Además, la representante del Ministerio ha presentado a la mesa de trabajo la reciente aprobación del proyecto de trazado para la modificación del semienlace de Caleta de Vélez con un presupuesto de 6,6 millones de euros.

Respecto a la zona oeste, expuso que se están estudiando las posibles alternativas para mejorar la permeabilidad entre la A-7 y la AP-7 y avanzando en el proyecto de acceso norte al aeropuerto de Málaga, el cual próximamente se someterá a información pública.

“En cualquier caso, tenemos que poner énfasis en que todos estos proyectos o estudios deben de ir acompañados de mejoras en el transporte público y el viario urbano en el que desembocan ya que por sí solas no solucionan el problema de congestión de la A-7”, ha recordado Hernández durante una intervención en la que dio cierto toque de atención al resto de instituciones públicas.

Críticas de la Diputación

El vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha lamentado hoy la “nula voluntad” del Gobierno de adoptar medidas a corto y medio plazo para mejorar el colapso del tráfico en la provincia de Málaga, al desestimar en la reunión de movilidad mantenida hoy la propuesta de los Ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria y la propia Diputación para reformar siete enlaces de la autovía A7, así como la implantación de un tercer carril en la zona oriental o la bonificación del peaje en la autopista de la Costa del Sol.

“Los malagueños y los gaditanos no merecen el menosprecio que hoy nos ha transmitido el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sin aportar ninguna solución a los atascos y a la situación de colapso viario que sufre la red estatal de carreteras, despreciando las propuestas de los ayuntamientos, mintiendo sobre el peaje de la autopista de la Costa del Sol”, ha manifestado Ortega a la salida de la reunión.

El vicepresidente de la Diputación ha instado al Ministerio a “compartir públicamente con los malagueños y los gaditanos esos estudios que supuestamente dicen que no habría ninguna transferencia de tráfico desde la A7 a la autopista entre Málaga y Guadiaro si se bonificara el peaje”, dado que a su juicio “eso es absolutamente falso y materialmente imposible”. “Si el uso diario de la autopista no costara alrededor de 20 euros, si el Gobierno no la exprimiera como un bien de lujo, miles de trabajadores malagueños y gaditanos la utilizarían para desplazarse y así se reduciría el colapso de la A7”.

“Es una pena que hayamos perdido tanto tiempo confiando en que el Ministerio iba a traer medidas y soluciones concretas para los problemas que sufren miles de malagueños en las carreteras. Lamentablemente, esto ha sido una tomadura de pelo más del Gobierno y nos vamos con las manos vacías y una gran frustración”, ha añadido Ortega.