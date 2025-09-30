¿Una Gotham City en el Cortijo de Torres? Málaga plantea usar las casetas en la próxima Comic-Con

Las largas colas, la falta de espacio y la desorganización ensombrecieron la primera edición de la primera edición de la Comic-Con de San Diego en Málaga, pese a la gran acogida que recibió por parte del público, con entradas agotadas, aforos desbordados y muchas, muchas ganas, de disfrutar en comunidad del amplio y diverso universo friki.

La capacidad del Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) de Málaga es un problema que no se solventará en un año, por lo que la organización busca soluciones para descentralizar las actividades, como ha explicado hoy el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que reconoce que los asistentes sufrieron colar "largas" y "excesivas" que deben resolverse.

Con respecto a los planes para desmembrar la planificación de la Comic-Con, De la Torre es claro al advertir que la ciudad dispone de pocos espacios "compatibles" para ello. Entre las opciones en liza, una de las más llamativas y, quizás, más operativas por su cercanía es el propio Cortijo de Torres, que podría transformarse en Gotham City, la Metrópolis de Superman o la espesa jungla de Jurassic Park incorporando, además, las casetas a los espacios de la convención.

El tercer día de la Comic-Con trae consigo colas más largas y caóticas / Nacho Agote

Medio millón de metros cuadrados sin usar

Este es uno de los debates latentes en la ciudad, el aprovechamiento del medio millón de metros cuadrados del recinto ferial que yace en total abandono durante todo el año a excepción de la semana de Feria. De hecho, las peñas malagueñas llevan exigiendo desde hace años al Ayuntamiento de Málaga poder usar las casetas para las actividades se sus asociaciones y colectivos para rentabilizar las inversiones que hacen para adecuar estos espacios.

"Puede ser. Ellos [la organización] saben como ese tema está. Cuando digo ciudad, puede ser ese u otros espacios", ha explicado De la Torre, que también apunta al campus universitario de Teatinos como otra opción a estudiar. "No está muy lejos de allí, tampoco está al lado, pero puede tener espacios más abiertos, más grandes".

Asegura el regidor que trabajarán "juntos" sobre estas propuestas "para que el año que viene sea mejor que este todavía y no haya ninguna situación de molestia, de incomodidad".

¿Qué pasó con la venta de entradas?

Con respecto a la venta de entradas y las sospechas de que se hayan vendido más localidades de las que el aforo permitía, De la Torre ha recalcado que "entiende que no" ha sucedido tal cosa, aunque ha señalado que "se verá todo lo que haya que ver", con la "máxima transparencia interna y externa".

Los asistentes afectados han presentado reclamaciones formalmente a través de Facua y la Unión de Consumidores, e incluso se están recogiendo firmas para exigir la devolución del importe de los tickets. "La experiencia en el evento ha sido completamente insatisfactoria y considero que no se ha prestado el servicio ofertado ni las condiciones mínimas de seguridad, información y organización necesarias para un evento de estas características", se indica en una de las reclamaciones tramitadas a través de la OCU.

Fotos de la cuarta y última jornada de la San Diego Comic-Con de Málaga / Jorge Zapata (EFE)

Ampliación Palacio de Ferias

Como telón de fondo queda la ampliación del Palacio de Ferias, un proyecto que lleva años sin despegar pese a la necesidad acuciante de contar con espacios amplios para organizar eventos de grandes aforos.

"En la Gerencia, hay personas que lo ven muy claro y otros que no lo ven muy claro y eso ha retrasado el avance, pero yo lo tengo clarísimo", sostiene De la Torre, que afirma que debe ser el arquitecto Ángel Asenjo el que continúe con la ampliación, ya que es el autor del diseño del Fycma.