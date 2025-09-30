Los hoteles de Málaga hacen balance final de la Comic-Con: deja un 94% de ocupación y eleva el impacto económico

La San Diego Comic-Con de Málaga ha dejado una ocupación superior al 94% en los establecimientos hoteleros de la capital malagueña, según el balance definitivo publicado este martes La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), que ha valorado "muy positivamente" la celebración en Málaga de evento entre el 25 y el 28 de septiembre. De forma inicial, los hoteleros hablaban de una previsión de más del 90% de ocupación, una tasa que finalmente se ha rebasado.

Durante estos días, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga se ha transformado en el epicentro del universo geek, con fans, creadores y celebridades del mundo del cómic, el cine, las series de televisión, los videojuegos, el anime y la cultura pop en general.

"Desde Aehcos estamos muy satisfechos con la repercusión en el sector de la celebración de este evento internacional en la ciudad de Málaga. Los efectos han sido muy positivos y no solo por el índice de ocupación hotelera durante los días en los que se ha desarrollado la feria, que se ha acercado al 100% en la capital, si no también por la repercusión económica. Estimamos que la Comic-Con ha generado entre un 12% y un 18% más de impacto económico en los establecimientos hoteleros, con respecto a las cifras habituales en estas fechas", ha explicado el presidente de Aehcos, José Luque.

Efectos más allá de la capital

La patronal añade que los efectos positivos de la celebración en Málaga de este encuentro no solo se han dejado sentir en los establecimientos hoteleros de la capital malagueña, si no también en el resto de la provincia donde se han registrado "incrementos destacados en el número de reservas" en diversos municipios desde Estepona a Nerja pasando por Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos o Rincón de la Victoria, entre otros.

Cola para acceder al FYCMA la jornada inaugural de la San Diego Comic-Con Málaga. | ÁLEX ZEA / L. O.

Balance de visitantes

Según datos facilitados por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, por la Comic-Con Málaga han pasado más de 120.000 personas procedentes de 20 países diferentes, lo que supone, según han recordado los hoteleros, que las previsiones iniciales de la organización se han superado "con creces" puesto que se estimaba que en esta primera edición de la Comic-Con fuera de Estados Unidos acudirían unas 60.000 personas. El impacto económico en la ciudad, por otra parte, se cifra en alrededor de 50 millones de euros.

El evento se ha desarrollado en más de 80.000 metros cuadrados de superficie, entre áreas interiores y exteriores del Palacio de Ferias de Málaga, y ha supuesto la oferta de más de 300 horas de contenido. Estrellas del cine fantástico como Jared Leto, Arnold Schwarzenegger, Wendoline Christie o Luke Evans han desfilado esta primera edición europea de la convención más importante del mundo del cómic.

Aehcos aglutina más de 98.000 plazas de alojamiento turístico, 128 empresas colaboradoras, con 72 cadenas hoteleras, 193 establecimientos independientes, 354 establecimientos asociados y 25.000 trabajadores.