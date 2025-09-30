Cuenta atrás para la huelga de médicos en Málaga: “Seguiremos luchando por un estatuto propio”

El próximo viernes 3 de octubre los médicos de Málaga —y de toda España— están llamados a una nueva jornada de huelga de 24 horas para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad (la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario) y reclamar un estatuto propio para los facultativos.

“El Estatuto es una vergüenza para los médicos”, ha afirmado Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), durante la concentración que han convocado este martes frente a la Subdelegación del Gobierno, como antesala a la huelga del próximo viernes.

Se trata de la segunda jornada de paro nacional del colectivo médico, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), en menos de tres meses. El pasado 13 de junio, los médicos malagueños colgaron sus batas y organizaron una gran manifestación en el Hospital Regional de Málaga a la que acudieron más de un millar de facultativos, que llegaron a cortar incluso el tráfico en la avenida Carlos Haya. Ya entonces advirtieron que si sus reivindicaciones no eran tenidas en cuenta volverían alzar la voz y han cumplido su promesa.

Huelga y manifestación

Además de la jornada de huelga de 24 horas del próximo día 3 de octubre, a la que están convocados más de 5.700 facultativos que trabajan en la sanidad pública en la provincia, tendrá lugar una manifestación que comenzará a las 11.00 horas en la Plaza General Torrijos y, tras recorrer el Paseo del Parque, finalizará en la Plaza de la Marina.

“Los facultativos necesitamos un estatuto propio que refleje nuestras especiales condiciones laborales y retributivas”, ha explicado Martín. Según el dirigente sindical, el borrador del Ministerio “discrimina” a los médicos y la última propuesta, presentada hace unos días, ha supuesto un “retroceso” aún mayor, al suprimir algunos de los avances recogidos en la versión anterior.

“No reconoce la realidad del médico y, por supuesto, no nos sentimos reconocidos en él”, ha señalado el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, que ha estado también presente en la concentración de este martes. Navarro ha recordado que los médicos llevaban 20 años, desde el 2003, esperando un nuevo estatuto que atendiese a sus reivindicaciones y se adaptase a la realidad de la profesión médica. Sin embargo, para decepción del colectivo, no solo no ha sido así, sino que, además, defienden que el borrador planteado por el Ministerio supone un grave retroceso en los derechos de los médicos.

Reivindicaciones

“Se está haciendo un anteproyecto de espaldas a los médicos”, ha insistido Navarro. Por su parte, Martín ha defendido que: “Solamente queremos que se reconozca nuestra forma de trabajar y nuestras condiciones especiales y que se negocie con los propios médicos, y no con otros sindicatos que no tienen representación”.

Una de sus principales demandas, como ha expuesto hoy el presidente del SMM, es la creación de un nuevo sistema de clasificación, que incluya el grupo A+, ya que el Ministerio propone incluir a todos graduados sanitarios en el grupo A1. “No podemos comparar con otras profesiones sanitarias. Todos son necesarios, pero el que lidera la sanidad es el médico y, por lo cual, tiene que estar reconocido”, ha apuntado Navarro, que ha incidido en que se deben tener en cuenta la formación, las funciones y la responsabilidad que tiene el faculativo.

También reclaman una jornada de 35 horas, como la que se persigue para el resto de profesionales. “La población está totalmente de acuerdo con nosotros, porque cuando se le dice que los médicos, en vez de 35 horas, estamos 40, 50, 60, 70 horas trabajando a la semana, no lo pueden creer”, ha añadido el presidente del Colegio de Médicos.

Jornadas correctamente retribuidas

Otra de sus principales reivindicaciones, como ha recordado Martín, es que las jornadas complementarias, las guardias, sean voluntarias, correctamente retribuidas y que coticen para la jubilación. Del mismo modo, exigen una regulación de las guardias localizadas.

“Estamos esclavizados porque nos obligan a trabajar horas extras y no nos las reconocen ni de forma retributiva, como si fueran horas extras, ni nos sirven para la cotización a la hora de jubilarnos”, ha denunciado el presidente del SMM, que ha hecho hincapié en que, además de obligarlos a trabajar 24 horas, “estamos mal pagados y no reconocidos”.

El colectivo también reclama que las pagas extraordinarias vuelvan a ser íntegras y mejoras de las retribuciones y de los derechos laborales durante la formación especializada (MIR). “Por estas y más discriminaciones seguiremos luchando por un estatuto propio para los facultativos y las facultativas de toda España”, ha concluido Martín, que ha asegurado que no abandonarán la lucha hasta que se atiendan sus reivindicaciones.

Colectivo unido

“Todo va orientado a dignificar la profesión médica porque lo que queremos es que la calidad asistencial sea óptima. La población lo que debe saber es que no estamos luchando por los privilegios del médico. Estamos luchando para que tengamos una sanidad óptima y la población reciba la calidad que se merece”, ha aclarado Navarro, que ha resaltado que nunca ha visto al colectivo tan unido por una misma causa, como se reflejó en la jornada de huelga del pasado 13 de junio.

Por todo ello, tanto el Colegio de Médicos como el Sindicato Médico de Málaga animan a todos los facultativos a que secunden la huelga del próximo 3 de octubre. “Espero que, como mínimo, tengamos el acompañamiento que tuvimos el día 13 de junio y que todos los compañeros salgan a defender su propio Estatuto”, ha subrayado Martín, que ha querido mandar también un mensaje de tranquilidad a la población, recordando que los servicios mínimos cubrirán las necesidades sanitarias. “Esperamos para el día 3 que haya una gran manifestación en la calle”, ha completado Navarro, que ha alentado a los profesionales a sumarse a esta nueva jornada de paro.