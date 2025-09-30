Las infracciones cometidas en la Comic-Con y cómo reclamarlas, según una abogada malagueña

Suma y sigue. Las redes continúan estallando contra la San Diego Comic-Con Málaga. Ya sea denunciando las largas colas, los precios o relatando su experiencia en el evento, la polémica no cesa.

Entre los videos, el de Carolina García, abogada malagueña y asistente a la Comic-Con Málaga. Esta denuncia las tres infracciones de derechos de los consumidores que se produjeron en el evento más esperado y polémico de los últimos días.

García se suma a las quejas de los usuarios e informa de las irregularidades cometidas durante la convención.

Lo primero que indica la abogada es la prohibición de entrada de agua y comida al recinto. Tras el revuelo por la falta de fuentes de agua, la organización rectificó y permitió la entrada de bebidas. La abogada señala que “no se puede impedir la entrada de comidas y bebidas”.

Por otro lado, García denuncia las largas colas: “Si la organización es tan mala que te pierdes la mitad del evento en una cola, tienes derecho a reembolso”.

La indignación por las colas y la falta de organización llevó a una demanda colectiva mediante hojas de reclamaciones. “Hojas que tienen que estar accesibles”, advierte García.

Cómo reclamar

Carolina García indica que puedes hacer una reclamación formal a través del correo electrónico que aparece en la información legal del evento: legal@sandiegocomicconmalaga.com

Además, los asistentes a la Comic-Con Málaga han comenzado a recoger firmas exigiendo la devolución del dinero.