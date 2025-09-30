Málaga cierra el año hidrológico con el triple de agua embalsada que en 2024

Acaba justo en estas horas el año hidrológico y la provincia de Málaga mantiene prácticamente el triple de agua embalsada que hace justo 12 meses. Son 294 hectómetros cúbicos los que suman los siete pantanos principales frente a los 99,8 con los que se cerraba septiembre de 2024. Esta situación es radicalmente distinta, puesto que hace justo un año todavía pesaban medidas restrictivas muy importantes, al haber acumulado todo el territorio malagueño tres años de grave sequía.

Las precipitaciones más importantes se acumularon allá por el pasado mes de marzo. Permitieron cambiar de forma drástica, a mejor, la situación del embalse de la Viñuela, el de mayor capacidad de la provincia, hasta situarlo por encima de la mitad de su capacidad máxima. Pero también mejoraron significativamente las presas situadas en el cauce medio del río Guadalhorce, así como las de la Concepción, en Marbella, o Casasola, en Almogía, ambas hasta tener que abrir compuertas por alcanzar el 100% de todo su aforo.

Pantano de El Chorro. / Jose Manuel Ruiz Gutiérrez

Lluvias torrenciales

Hubo también lluvias torrenciales hace 11 meses, que ya aliviaron parte del déficit acumulado. No obstante, en este caso no fueron tan generalizadas como las que vendrían con la llegada de la primavera. En el cómputo total de litros durante este año hidrológico, el punto que más agua acumuló se localiza en Sierra Bermeja. Tanto en Los Reales, en las zonas de montaña más altas del término esteponero, como en el Valle del Genal, en localidades como Jubrique, el año ha deparado más de 1.200 litros por metro cuadrado.

En el último de los enclaves reseñados son casi 400 litros más que lo marcado por la media histórica. En Los Reales dicha media ronda el millar de litros, con lo que también se ha batido con creces dicho registro. E incluso se han mejorado en unos 540 litros lo acumulado en el anterior año hidrológico. No es de extrañar que sea esta parte de la provincia la más lluviosa, puesto que en Los Alcornocales, también en las primeras barreras montañosas que se encuentran las nubes procedentes del Atlántico, la media anual registra hasta 1.600 litros en algunas zonas.

Como comparativa, la Junta de Andalucía muestra que en el presente año hidrológico la localidad de Grazalema ha rozado los 2.000 litros por metro cuadrado, que sin embargo son unos 60 menos de los que sumó en el anterior periodo. Es uno de los enclaves que periódicamente lidera el número de litros por metro cuadrado en todo el mapa de puntos de registro que alberga la red oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las lluvias torrenciales de hace 11 meses aliviaron parte de la falta de agua en los pantanos de Málaga. / Jose Manuel Ruiz Gutiérrez

Otros registros provinciales

En el litoral malagueño más occidental, la Sierra de Mijas o el embalse de la Concepción también han superado en más de 400 litros por metro cuadrado, hasta pasar de los 800 anuales, los números del año anterior. En ambos enclaves la media histórica se sitúa entre los 600 y 650 litros.

La Concepción está en este momento al 67% de su capacidad, al mantener casi 39 hectómetros cúbicos, frente a los algo más de 24 que mantenía hace un año. Otros términos donde se superó durante este año hidrológico la barrera de los 800 litros por metro cuadrado son Coín y Comares. En esta última localidad axárquica se registraron importantes daños hace 11 meses, después de una riada que también generó daños materiales muy importantes en la vecina Benamargosa.

Estos dos puntos habitualmente recogen unos 550 litros por metro cuadrado, de ahí que también han superado en más de 450 litros la cantidad de lluvia habitual. Si miramos a la Serranía, Ronda recogió 740 litros en los últimos 12 meses, que son unos 300 más que los acumulados en el anterior año hidrológico y cerca de 200 más de los que dicta la media histórica. E incluso pasaron de los 650 litros en el último año varios puntos del entorno de los embalses del río Guadalhorce, como el de Guadalteba (ahora al 53%). En el de La Viñuela (al 43%), también se recogieron 600 litros, el doble también de lo habitual.