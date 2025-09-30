Una pescadera malagueña desvela cómo regatear en la lonja: "Me lo voy a ahorrar"

"Los mejillones que tiene el Paco son buenísimo, pero son carísimos. A ver qué puedo hacer", Noe 'la peskaera', como se hace llamar esta joven que tiene su puesto de pescado y marisco fresco en el mercado de Salamanca de Málaga capital, en el barrio de El Molinillo, arranca así una jornada más en la lonja para conseguir los productos más frescos y de calidad al precio más reducido posible.

Y para ello, y haciéndose eco de sus redes sociales, donde acumula miles de seguidores con sus vídeos en los que acerca a la ciudadanía la labor de los pescaderos en su día a día, la joven ha mostrado cómo regatea con los distribuidores de la lonja cada jornada.

"Paco, háblame, por favor, y no me des un disgusto, que yo sé que son buenos", arranca la pescadera al vendedor con la gracia y cercanía propia de quien se ha criado entre cajas de pescado y mercados debido a la profesión de pescadero de su padre. "Paco, a 2,55 euros y la rima me la voy a ahorrar", afirma la joven. "Parece la bolsa", le contesta su interlocutor tras el baile de cifras de la joven que, finalmente, consigue su objetivo a un precio menor del ofertado.

Primera batalla ganada, pero Noe tiene muchos más objetivos que cumplir, lo que le lleva a pedir "un ofertón" de filetes de rosada a "Pablito, mi niño guapo". "Siempre me lía esta mujer", le comenta el hombre, que cede a la petición de la pescadera gracias al cariño y la cercanía que muestra con sus compañeros de labor.

Respeto y admiración entre la pescadera malagueña y los distribuidores

"Te voy a hablar con el corazón, es para llevarme unas pocas de cajas, ¿a cinco pavillos puede ser?", la pregunta con sutileza la joven a Paco, otro de los distribuidores, sobre su "gamba buena arrocera", que también logra adquirir a buen precio para su pescadería. Lo mismo ocurre con Carlos y su "salmonete bueno" y sus langostas vivas, o Luis y sus langostinos "vacilones".

Puesto por puesto, Noe se siente como en casa, y eso traspasa la pantalla. Les conoce, les admira y les respeta, y valora la labor que cada uno realiza para ofrecer el mejor producto a los futuros comensales, una sensación que llega a los distribuidores, que acaban encantados de poder dar los precios más bajos a esta joven pescadera: "Con todo lo que peleo, me quieren como la que más. Hay mucho respeto entre nosotros y entre todos nos ayudamos".