Polémica con libros en Churriana

El mercadillo navideño de libros de segunda mano que la asociación ecologista Ciriana celebra desde hace 13 años y que es su principal fuente de financiación está en el aire, denuncia este colectivo, que cree que se encuentra ante un «boicot» de la concejala de Churriana, Mercedes Martín, manifesta a este diario Maricruz Torres, de Ciriana.

«Está usando todo el poder de la institución que gestiona para saldar cuestiones personales con vecinos y vecinas. Esto tiene un nombre y nos parece muy grave; además, lo hace impunemente», denuncia a La Opinión.

Como explica Maricruz Torres, en julio pasado Ciriana solicitó, como en ediciones anteriores, el salón de actos de la Biblioteca José Moreno Villa de Churriana. «Como veíamos raro que no nos respondieran, la presidenta de Ciriana se pasó por la biblioteca y la directora nos informó de que se van a hacer unas obras en diciembre».

Se trata, indica Maricruz Torres, del cambio de suelo del salón de actos. Ciriana considera totalmente inapropiado que unas obras municipales tengan lugar en una biblioteca en diciembre. «No cabe en ninguna cabeza, cuando más usuarios hay», sostiene.

Además, según informa Maricruz Torres, la asociación ha podido comprobar en la información pública que «tenían que haber mandado el pliego del contrato en el primer trimestre de este año», aparte de que el plazo para realizarlas es de «dos años y medio»; por lo que no hay por qué hacerlas en diciembre. argumenta.

Libros y objetos para el mercadillo, almacenados este septiembre. / l.o.

«Animadversión personal»

Como explica Maricruz Torres, la propia concejala Mercedes Martín trasladó en diciembre de 2024, en una reunión con Ciriana, su «animadversión personal» hacia este colectivo.

El motivo, cuenta Torres, es una denuncia de Cirina a la Fiscalía, en 2022, cuando Martín no era aún concejala y que fue archivada. Ciriana la presentó porque el Distrito de Churriana había cedido la caseta municipal de la Juventud a la Asociación Juventudes Taurinas de Málaga, de la que formaba parte la actual concejala, sin estar inscrito el colectivo en el registro de asociaciones.

Ciriana también denuncia que , por la misma «animadversión», sufren continuas ·«trabas burocráticas» del distrito, lo que les ha impedido celebrar, en 2024, la segunda edición del evento cultural Misterios de la Historia; mientras que en 2025, tras una llamada de la concejala, tuvieron que retirar del cartel anunciador el logotipo municipal. Además, denuncian que también tuvieron que cancelar la Noche Fenicia de 2024 por la postura en contra de Mercedes Martín.

Tras el mercadillo del año pasado, Ciriana donó unos 2.000 libros a pueblos castigados por la DANA de Valencia. Este año cuentan con unos 4.000, sin saber aún si podrán celebrar la 14 edición. El dinero del mercadillo, explica Torres, se destina cada año a la esterilización de gatos de las colonias del distrito; pero también para las denuncias ante las administraciones y la Justicia, en frentes como la Sierra de Churriana, las cuevas mozárabes o Arraijanal.

«Solución al acoso y boicot»

Ciriana comunica por último que ha enviado sendos escritos tanto al alcalde Francisco de la Torre como al Partido Popular y al Sistema de Información Anticorrupción Interno del Ayuntamiento, «para que pongan solución al acoso y boicot que estamos sufriendo».

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales respondieron ayer que la ejecución de las obras en la biblioteca depende de la adjudicación del contrato de mantenimiento de edificios municipales, «que próximamente quedará resuelto». «Cuando tengamos un calendario con el inicio y ejecución de los trabajos se lo comunicaremos a todos los colectivos», precisaron.

Las mismas fuentes señalaron que el Ayuntamiento conoce «la trayectoria de esta asociación en Churriana y el trabajo que llevan a cabo», por lo que ·«estamos trabajando en tener previsto un espacio alternativo en caso de que fuera necesario».

«Estamos en contacto con este colectivo, al que ya hemos informado sobre este asunto y seguiremos haciéndolo», añadieron las fuentes municipales.