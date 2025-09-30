La primera borrasca del otoño pasa de largo por Málaga

Los restos del huracán Gabrielle apenas han dejado precipitaciones de consideración en la provincia de Málaga. En Andalucía, frente a los más de 50 litros por metro cuadrado alcanzados en cotas montañosas de Sierra Nevada, cerca de localidades tanto granadinas como almerienses, el mayor registro en suelo malagueño entre el mediodía del lunes y el mediodía de este martes lo encontramos en la Sierra de Mijas, donde se han contabilizado 15,6 litros. Algo más de 10 litros también se han sumado en algunos puntos del término municipal de Marbella.

Aún menos abundantes son los números en otros pueblos del interior malagueño. Cuevas del Becerro ha sumado en este periodo de 24 horas apenas 6,5 litros por metro cuadrado y alrededor de 6 son los contabilizados en el interior de la comarca de la Axarquía, en puntos de Alcaucín, Colmenar o Alfarnatejo. Por debajo de los 4 litros se han quedado los puntos pluviométricos que la Junta de Andalucía tiene instalados en el entorno de los embalses del río Guadalhorce o en el pantano de la Concepción, que abastece a la Costa del Sol Occidental.

Otros municipios

Ni siquiera han llegado a los dos litros por metro cuadrado acumulados municipios como Ojén, Archidona, Pujerra, Cortes de la Frontera, Jubrique o Comares. Más signficiativas han sido las rachas de viento que en algunos momentos han generado desperfectos en ciertos enclaves del litoral malagueño, sin que los daños hayan sido de consideración.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que la nubosidad se mantendrá durante la jornada de este miércoles e incluso a lo largo del jueves. No obstante, no se esperan por ahora que la primera borrasca del otoño depare mayores registros en cuanto a las lluvias.

Puente del Pilar

Es bastante pronto para aventurar cómo evolucionará la meteorología durante el fin de semana e incluso en las jornadas previas al puente del Pilar, pero los modelos atmosféricos que se manejan apuntan a que, respecto a Andalucía y otras zonas del litoral mediterráneo el tiempo podría ser estable durante el resto de esta quincena.