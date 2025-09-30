El principio malaguita del desarrollo inmobiliario

En la política municipal suele cumplirse un inquietante principio, según el cual, toda zona abandonada únicamente deja atrás el estado de decrepitud cuando le llega el ‘desarrollo inmobiliario’ de turno.

Lo estamos viendo, por ejemplo, en Los Asperones, donde, finalmente, parece que las administraciones se toman en serio su desmantelamiento; más de 30 años después, principalmente porque a las puertas de esta barriada precaria ya llaman las grúas.

Por contra, la semana pasada veíamos que los vecinos del arranque de la Alameda de Capuchinos, además de una cofradía y una guardería infantil, no lo pasan de la mejor manera posible, por la presencia de un gran solar cuajado de ratas. La parcela -de propiedad privada- se encuentra en este estado ‘larvario’ desde hace 17 años.

Que nadie dude de que los problemas sólo se marcharán cuando por fin se construya en esos terrenos.

El pasaje Ferrería de Heredia

Por esa regla de tres, que suele funcionar como principio de la Física malaguita -salvo honrosas excepciones, lo que la convierte en una Física muy peculiar- esto mismo está pasando en la zarrapastrosa parcela del pasaje Ferrería de Heredia, usada como aparcamiento y que ha dado no sólo días sino años de gloria a los vecinos.

Detalle del ficus del pasaje Ferrería de Heredia, la semana pasada con poca basura alrededor. / A.V.

De hecho, han estado reclamando la limpieza periódica del solar desde el año 2010, una quimera que no se ha hecho realidad hasta que el proyecto urbanístico previsto para la zona ha empezado a moverse en serio.

Entre medias, la parcela en cuestión perteneció, según la información municipal, a un aristócrata, ya fallecido; pero el Consistorio no daba con los herederos.

Finalmente, parece que sí los localizó, porque en el pleno de febrero de 2024 se desveló que la parcela mugrienta en cuestión pertenecía tanto al Ayuntamiento de Málaga, como a Adif.

Ese mismo mes, el pleno voto por unanimidad una moción del grupo municipal Vox, que reclamaba un plan de «gestión integral», así como el «nivelado de la superficie».

Casetas de obra junto al pasaje Ferrería de Heredia y el Cottolengo. / A.V.

Los vecinos, sin embargo, continuaron denunciando la acumulación de basura entre los coches y, en especial, en un ficus al pie de un bloque de gran tamaño, donde también era posible encontrar palomas muertas.

La semana pasada, la parcela estaba casi impoluta salvo un par de bolsas de basura y latas junto al ficus. ¿Alguna explicación? Las casetas de obra junto al Cottolengo explican el milagro.