¿Qué calidad tiene el agua y la arena de las playas de Málaga?

Las aguas de baño de las playas de la ciudad de Málaga han registrado una calidad "excelente" durante los meses de verano de 2025, según los análisis periódicos que ha realizado la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga (UMA) a lo largo de la temporada estival y de los que ha informado el Ayuntamiento de la capital este martes en un comunicado.

Estos análisis, según señala el Consistorio, se han realizado conforme a los criterios establecidos en el Real Decreto sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, y en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo.

El seguimiento se ha llevado a cabo mediante el análisis de bioindicadores de calidad, una herramienta "clave para garantizar la seguridad y salubridad de las zonas de baño". A lo largo del verano, las muestras analizadas en las playas de la ciudad de Málaga han mostrado que, según la normativa vigente, estaban dentro del rango de la calificación excelente con valores de bioindicadores "muy alejados de otras calidades inferiores".

Así, los análisis muestran que las aguas de baño se han mantenido dentro de la categoría excelente "en todo momento". Estos resultados se deben, en gran parte, a la eficaz gestión de los sistemas de depuración de aguas residuales en Málaga y a la continuada labor de limpieza preventiva que realiza el operativo de limpieza de las playas de Málaga, que han funcionado con "altos estándares durante toda la temporada estival".

La correcta depuración y limpieza preventiva han contribuido a preservar la calidad del agua en las zonas de baño más frecuentadas por residentes y turistas.

De esta forma, los datos refuerzan "el compromiso del Ayuntamiento de Málaga y las autoridades competentes con la protección del entorno marino, la salud pública y la sostenibilidad del turismo, consolidando al municipio como un referente de calidad ambiental en el litoral mediterráneo".

Playas analizadas

En concreto, se han realizado siete campañas de análisis de arenas y de aguas, desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Así, en cada uno de los análisis realizados, se ha ido muestreando la costa de Málaga capital, estableciendo varios puntos de muestreo en las playas más extensas.

De este modo, se han recogido muestras de agua de mar, concretamente de la zona de baño, y muestras de arena de la zona intermedia de cada playa. Tras la recogida de todas las muestras, estas se llevaron a las instalaciones de la UMA para proceder a su análisis microbiológico.

Un día de playa en La Malagueta. / L.O

De cada playa, en cada análisis, se han recogido dos muestras: una de agua (franja de la zona de baño más utilizada por los bañistas) y otra de sedimentos (zona donde los usuarios de playa colocan sus toallas).

A lo largo del verano y en cada análisis, se ha realizado un muestreo en las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia, San Andrés, Malagueta, Morlaco, Baños del Carmen, Pedregalejo, El Palo, El Dedo, La Fábrica, Peñón del Cuervo y La Araña.

También se ha obtenido la clasificación de aptas para el baño en todos los informes quincenales sintéticos realizados por el Distrito Sanitario Málaga (de la Junta de Andalucía) sobre la situación sanitaria de las aguas de baño de carácter marítimo en las playas de la ciudad de Málaga, desde junio a septiembre.

Estos resultados se suman a la renovación de destacadas certificaciones en materia de calidad como son la 'Q' de Calidad Turística, Accesibilidad Universal y 'S' de Sostenibilidad en siete playas de la ciudad, otorgadas por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes).

En concreto, se trata de las playas de San Andrés, la Caleta, El Palo, El Dedo, la Misericordia, la Malagueta y Pedregalejo. Estos reconocimientos ponen de relieve la apuesta del Ayuntamiento de Málaga y la estrategia municipal continua por unas playas de máxima calidad, sostenibles, que respetan el entorno, e inclusivas y accesibles para todos.