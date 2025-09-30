Así es el restaurante de Málaga que sirve camperos de medio kilo hechos al horno con base de pizza: "Los más auténticos"

Más de medio kilo de campero con productos "frescos y de alta calidad" en un pan al horno creado de forma artesanal con la misma masa de las una de las pizzas más exquisitas de Málaga, que le ha valido para obtener el cuarto puesto en el concurso Nacional de Pizzeros de España. Esto es lo que ofrece un negocio de la capital malagueña que asegura tener los camperos "más deliciosos y auténticos de Málaga".

Este restaurante es la Pizzería Di Bello, un establecimiento reconocido por sus pizzas artesanales creadas en su propio horno pero que, además de esta especialidad, se ha convertido en uno de los lugares más destacados en los que probar el campero malagueño gracias a sus ingredientes y su pan, horneado por ellos mismos en su horno a partir de la base de sus pizzas.

Los camperos más "deliciosos y auténticos" de Málaga

"Están increíbles y vienen bastante rellenos", destacan sus propios clientes sobre este bocado que se puede degustar desde los nueve euros. Además, aconsejan acudir con tiempo al establecimiento ante la avalancha de clientela que suele registrarse en este establecimiento que ofrece sus camperos tanto para tomar en el local como para el reparto a domicilio.

Sobre sus creaciones, este restaurante localizado en la calle Félix Gancedo de la capital malagueña asegura:"No solo somos expertos en pizzas, también te ofrecemos los camperos más deliciosos y auténticos de Málaga, elaborados artesanalmente con ingredientes frescos y de alta calidad".

Camperos de medio kilo desde nueve euros en este restaurante de Málaga

Entre la amplia oferta que engloba este negocio, se encuentran sus camperos artesanales desde nueve euros, entre los que se pueden escoger sus tradicionales camperos de pollo, de atún, de ternera de vaca madurada o de 'kebab', así como sus creaciones especiales como el 'Campero Cabra', con pollo, queso de cabra, cebolla caramelizada, gouda y mayonesa.

A estos se suman, entre otros, el 'Campero Trufón', con pollo o ternera con mahonesa trufada, parmesano y gouda; y el 'Campero Di Bello', con pollo, miel y mostaza, cebolla caramelizada, queso de cabra, brie y cheddar. Todo ello se puede disfrutar de lunes a domingo de 20.00 a 23.30 horas, a excepción de los miércoles, cuando el local permanece cerrado.