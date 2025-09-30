La reunión sobre movilidad aborda el tren litoral y otras medidas para la provincia de Málaga

Una nueva reunión sobre movilidad abordará, durante la mañana de este martes en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, el estado en el que se encuentran los avances dados por el Ministerio de Transportes en el Cercanías y para el tren litoral, la infraestructura ferroviaria que recorrería la Costa del Sol Occidemtal además de conectar la capital malagueña con Nerja y Algeciras. Y, al mismo tiempo, en otra mesa de trabajo se estudiarán medidas para mejorar a corto y medio plazo los problemas de tráfico en la provincia.

Al frente de la representación del Ministerio de Transportes estará la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández del Olmo. Además, han sido convocados técnicos de otras instituciones públicas que asistirán como representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y de los ayuntamientos de la Costa del Sol, Axarquía, el área metropolitana de Málaga y el Campo de Gibraltar, a cuyos municipios están dirigidas las medidas.

"A nivel técnico"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, explicó que "en la anterior Mesa de Movilidad se acordó que esta próxima sería a nivel técnico" y que, para ello, "los ayuntamientos y la Junta han propuesto representantes". "No obstante, los representantes políticos de las administraciones gobernadas por el PP, incluidos alcaldes y alcaldesas, fueron también invitadas a las Mesas de Movilidad anteriores, pero no aportaron ni una sola idea, ni una sola propuesta, ni una sola medida para mejorar la movilidad; el Gobierno de España es la única administración que ha aportado soluciones y compromisos de mejora en las mesas de movilidad anteriores", criticó Salas para defenderse en medio de la polémica política que suele caldear los momentos previos de este tipo de reuniones.

A su vez, el subdelegado insistió en que el Gobierno "no espera propuestas" del PP, formación a la que acusó de "enfangar y mentir" al decir que no se había invitado a todos los alcaldes y alcaldesas.

Críticas del PP

De este modo, el subdelegado del Gobierno respondió las críticas realizadas por el PP en vísperas de la celebración de estas mesas de trabajo. Sin ir más lejos, la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, aseveró el domingo que la reunión convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible «ya es decepcionante sin haberse celebrado porque no se va a hablar de lo que realmente preocupa a los malagueños: la saturación de la A-7, el peaje más caro de España en la autopista de la Costa del Sol y las propuestas que los alcaldes hemos presentado de forma reiterada». Del Cid también cuestionó que "el encuentro se reduzca a un formato meramente técnico sobre el tren litoral y que no se haya invitado a los alcaldes y alcaldesas".

A mediados de la semana pasada, el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, también agitó el ambiente previo a la reunión y lamentó que "la Mesa de Movilidad se haya convocado sólo para técnicos de las instituciones, ya que hay cuestiones, como la bonificación del peaje de la autopista A7, que son decisiones políticas que ya se han tomado en otros territorios de España”.

Y, ayer mismo, el vicesecretario del PP de Málaga y parlamentario andaluz, Francisco Oblaré, reprochó al Gobierno de España que “no haya rebajado ni un euro” a los malagueños y visitantes de la subida aplicada al peaje de la Costa del Sol en la temporada alta, que finaliza este 30 de septiembre.

Anuncios de Transportes

En vísperas de esta reunión técnica sobre la movilidad en la provincia de Málaga y horas después de que el PP criticara que no se iba a abordar en ella la saturación de la A-7, el Gobierno de España realizó ayer algunos anuncios relacionados precisamente con mejoras en esta autovía. Así, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de trazado para mejorar la movilidad de la autovía A-7 a su paso por Vélez-Málaga. Estos trabajos pretenden convertir el semienlace del km 951, cercano a la localidad de la Caleta de Vélez, en un enlace completo, para lo que se estima un presupuesto de obras de 6,6 millones de euros (IVA incluido).

Este anuncio fue realizado por Transportes instantes después de informar igualmente de que continuará ejecutando esta semana las obras de reparación de 12 pasarelas peatonales entre los kilómetros 159 y 197 de la autovía A-7 en la Costa del Sol Occidental. Se trata de otra actuación cuenta con un presupuesto de 1.831.489,84 euros (IVA incluido), financiado con cargo a los fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).