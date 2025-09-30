La tragedia de la Gneisenau, que tendió un puente entre Alemania y Málaga, cumple 125 años

El naufragio de la corbeta alemana Gneisenau frente a Málaga en 1900, que desató una ola de solidaridad entre los malagueños para atender a los marineros supervivientes y tendió un puente de amistad entre esta ciudad y Alemania, será recordado con una serie de actos con motivo de su 125 aniversario.

Como testimonio de la gratitud alemana, el káiser Guillermo II, al tener conocimiento de las graves inundaciones que asolaron Málaga en 1907, abrió con un donativo personal una cuestación popular con la que se sufragó el puente de Santo Domingo, conocido como 'Puente de los Alemanes' que fue inaugurado en 1909 y todavía cruza el río Guadalmedina.

Imagen del acto por el centenario del Puente de los Alemanes en 2009. Fue entregado a la ciudad el 16 de diciembre de 1909, aniversario de la catástrofe de la Gneisenau. Este puente, bautizado como su antecesor como Puente de Santo Domingo, es conocido por todos los malagueños como Puente de los Alemanes y de uno de sus arcos cuelga una placa de mármol con la siguiente inscripción: «Alemania donó a Málaga este puente agradecida por el heroico auxilio que la ciudad prestó a los náufragos de la fragata de guerra alemana Gneisenau. MCN-MCNIX». / ARCINIEGA

El cónsul de Alemania en Andalucía, Franko Stritt Grohe, ha resaltado este martes en la presentación de los actos que este "no fue un naufragio cualquiera", porque supuso "un impacto muy fuerte" en la historia de la ciudad, que por esta ayuda recibió en 1901 el título de 'Muy Hospitalaria' que luce en su escudo, concedida por la reina regente María Cristina, en representación del Rey Alfonso XIII. Asimismo, el imperio alemán otorgó diferentes medallas y cruces a las familias malagueñas que participaron en el rescate.

Ha destacado las dificultades "para hospedar, en una ciudad que entonces era bastante pobre, a más de cuatrocientos supervivientes que no tenían alojamiento, ropa ni comida, con un gran esfuerzo para toda la población malagueña".

La fragata Gneisenau / L.O.

Salvados por el pueblo

Tampoco se debe olvidar, ha apuntado el cónsul, "que murieron 41 marineros, pero otros muchos fueron salvados por el pueblo malagueño". Por su parte, el presidente del Foro Económico Alemán en Andalucía, Fernando Frühbeck, ha señalado que, en los momentos iniciales del naufragio, "la primera familia que acudió a ayudar fue la de los fareros, y después se sumaron los estibadores y otro personal del puerto".

"Se volcaron en ayudar a los marineros, y algunos no dudaron en lanzarse al mar para auxiliar a quienes habían sido tirados por la borda por el embate de las olas", ha añadido Frühbeck.

El programa de actividades incluye cuatro conferencias y tres documentales, estos sobre el 'Puente de los Alemanes', otro sobre el hundimiento del buque y un tercero sobre el compositor Emilio Lehmberg Ruiz, nacido del matrimonio entre uno de los marineros supervivientes y la hija de la familia malagueña que lo albergó.

Imagen del buque escuela de Prusia Gneisenau, hundido frente al espigón de Levante del puerto de Málaga el 16 de septiembre de 1900. Hubo 41 muertos. / L. O.

El lugar del naufragio

Las conmemoraciones principales están programadas para el 16 de diciembre, día en el que se cumplen los 125 años, e incluyen un acto en el lugar del dique de levante del puerto malagueño donde colisionó la corbeta y una ceremonia en el Cementerio Inglés de Málaga, donde reposan los restos de algunos de los marineros fallecidos.

También habrá una misa ecuménica en la Catedral de Málaga, con oficiantes protestante y católico, las dos religiones que profesaban los tripulantes de la Gneisenau, y se desplazará a la ciudad una banda militar de música desde Kiel (Alemania).

Programación de actividades

La programación contempla un ciclo de conferencias en el Real Club Mediterráneo moderado por la periodista Ana Pérez-Bryan que abarcará aspecots como 'El hundimiento de la Gneisenau' a cargo de Javier Noriega, arqueólogo submarino (22 de octubre, 19.30 horas); 'La respuesta del pueblo de Málaga', con el historiador Salvador Jiménez (29 de octubre, 19.30 horas); 'Las raíces alemanas del vino de Málaga' a cargo de José Manuel Moreno Ferreiro y Javier Krauel (5 de noviembre, 19.30 horas); y 'Los temporales de levante y su impacto en la ciudad' con Nicolás Sánchez, meteorólogo de la Aemet (12 de noviembre, 19.30 horas).

De otra parte, el Palmeral de las Sorpresas acogerá una exposición callejera comisariada por Ana Resurrección Navarro García entre el 15 de noviembre y el 7 de enero.

Se proyectará en Canal Málaga el documental realizado por Rocío Carrascal; y 'El puente de los alemanes' y 'Buscando a Lehmberg' en el Colegio Alemán de Málaga y en el IES Torrox, con charlas explicativas.

Presentación de la programación en el Ayuntamiento de Málag / L.O.

El acto institucional va a tener lugar el 16 de diciembre con la asistencia de autoridades civiles y militares de la ciudad en el Real Club Náutico, con una salida en barco si las condiciones meteorológicas lo permiten. También habrá un acto en el cementerio inglés. Y, por la tarde, se prevé un concierto en el patio de los Naranjos de la catedral, que acogerá una misa a las 18.00 horas, y una recepción institucional en la Cofradía del Sepulcro a las 20 horas.

Además se procederá al diseño de una ruta que unirá en la ciudad los lugares más emblemáticos relacionados con la Gneisenau, el diseño de una página web y la impresión de una historia ilustrada que dé a conocer entre los jóvenes este acontecimiento.

Finalmente, la familia Arriaga ha donado al Consulado Alemán un cuadro de la embarcación realizado por Esteban Arriaga en 2006 que refleja el auxilio de la ciudad ante la situación de la corbeta.