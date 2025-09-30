La Unión Profesional de Málaga premia al presidente de Diputación, al cirujano César Ramírez y a Banco Sabadell

La Unión Profesional de Málaga, entidad que agrupa y representa a una veintena de colegios profesionales de la provincia, ha premiado este 2025 al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; al prestigioso cirujano César Pablo Ramírez, y a Banco Sabadell, con motivo de la cuarta edición de sus premios "Antonio Serrano". Estos galardones, que han celebrado su cuarta edición, reconocen a personalidades y colectivos por su cooperación con los colegios profesionales y lo hacen llevando el nombre de quien fuera decano del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga y que fue personalidad comprometida con el asociacionismo y la cooperación, según ha informado la Unión Profesional.

La ceremonia de entrega se celebró hace unos días en el auditorio Edgar Neville de la Diputación y ha concitado a más de 200 autoridades y representantes de los colegios profesionales de la provincia.

"Hoy no celebramos sólo a personas o entidades concretas, sino a todo lo que representan: la dedicación, el esfuerzo y la responsabilidad de quienes ponen su conocimiento y su talento al servicio de los demás. Estos premios llevan el nombre de Antonio Serrano, un ejemplo de compromiso profesional y humano, y al evocarlo rendimos homenaje a la mejor tradición de nuestras profesiones: servir, construir y transformar”, ha destacado en su discurso inaugural su presidente desde el pasado mes de febrero, Liberio Pérez España.

“En la Unión Profesional de Málaga somos conscientes de que las profesiones colegiadas son mucho más que un conjunto de titulaciones: somos una red de confianza, un pilar para la convivencia y un motor de progreso económico y social. Representamos a más de 45.000 colegiados y colegiadas en nuestra provincia, y eso significa 45.000 compromisos diarios con la calidad, la ética y la vocación de servicio”, ha recordado. La gala estuvo amenizada por la actuación musical de la compositora, bailaora y cantante Rocío García Fernandez y el guitarrista flamenco Pedro Guerra.

Premiados

Las personalidades y entidades premiadas en esta ocasión son Banco Sabadell, por su dedicación al servicio de los colegios profesionales; el doctor César Pablo Ramírez Plaza, por su trayectoria profesional y servicio a la sociedad, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, por su dedicación al servicio público y su especial vinculación con las entidades que agrupan a los diferentes gremios profesionales, de acuerdo con el acta del jurado, compuesto por la Asamblea de la Unión Profesional, que agrupa a los colegios profesionales representados en la misma.

El presidente de Unión Profesional, Liberio Pérez España, destaca la importancia de este encuentro que no sólo rinde homenaje al propio Antonio Serrano; sino que además promueve los valores del propio organismo que representa para fortalecer la colegiación, luchar contra el intrusismo y dar visibilidad a los servicios que ofrecen los colegios profesionales.