'Vente a vivir a Siero’, una jornada para conocer lo mejor de esta localidad asturiana

La Opinión de Málaga, Prensa Ibérica y el Ayuntamiento de la localidad asturiana de Siero organizan el próximo día 7 de octubre a las 10.00 horas en el Uppery Club de la capital malagueña la jornada “Vente a vivir a Siero”, un encuentro en el que se dará a conocer a la ciudadanía malagueña las bondades de esta localidad asturiana con la intención de atraer a ciudadanos para que establezcan su segunda residencia en este concejo que apuesta decididamente por la calidad de vida de sus vecinos, con diseños urbanos enfocados al disfrute de vecinos y visitantes y con zonas verdes y numerosas instalaciones para el ocio, la cultura y el deporte.

Vistas del concejo desde Picu Castiello / La Opinión

Asturias, paraíso natural y tierra de acogida, tiene en Siero un fantástico exponente de lo que puede ofrecer esta tierra para pasar algunas temporadas del año y hacer negocios desde el puro corazón de Asturias. Siero es clave en el desarrollo empresarial, comercial y social asturiano, con el 16,32% de la superficie industrial de la región, el 15% de las grandes superficies comerciales construidas y más del 21% de la superficie bruta alquilable del Principado.

La Cebera, Lugones / La Opinión

El evento constará de una mesa redonda en la que intervendrán Ángel García Fernández, alcalde de Siero; María Calvo Carbajal, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y Joel García Fernández, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción-CAC-Asprocon que debatirán sobre las grandes posibilidades que ofrece esta localidad asturiana a todos aquellos que deseen organizar allí su segunda residencia.

