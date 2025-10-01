«Más de 700 pymes de Málaga venden ya con Amazon; somos un socio estratégico que les permite crecer»

Amazon participa de nuevo en una nueva edición del Foro GreenCities de Málaga, que se celebra entre hoy y mañana en el Palacio de Ferias de la capital. El gigante del comercio electrónico organiza unto a la Fundación Cotec por segundo año consecutivo un encuentro con alcaldes de toda España para reflexionar acerca del futuro de las ciudades, y sobre el papel que juegan la digitalización y la innovación en el fomento de entornos más competitivos, sostenibles y prósperos para la ciudadanía. La directora de Amazon Logistics en España, Raquel Mur, conversa con La Opinión sobre estas cuestiones incluyendo la apuesta de la compañía (que este año ha inaugurado su nueva plataforma logística en Málaga) por el reparto sin emisiones y sus relaciones con las empresas locales.

-¿Cuál es el concepto de servicio que se quiere trasladar en línea con la idea de ‘ciudades del futuro’?

-En Amazon compartimos la visión de que la ciudad del futuro debe construirse sobre cuatro pilares: sostenibilidad, innovación, emprendimiento y talento. Este foro refleja nuestro compromiso con una transformación urbana responsable, donde la tecnología y la colaboración entre empresas, administraciones y ciudadanos permitan desarrollar entornos urbanos más habitables, eficientes e inclusivos. Apostamos por una logística de última milla sostenible y por iniciativas que apoyen tanto la economía local como la descarbonización del transporte.

-¿Cuáles son las cifras generales de Amazon en cuanto a reparto de bajas emisiones en España?

-En Amazon somos un agente del cambio hacia una movilidad eficiente, innovadora y sostenible en las ciudades. Creemos que el futuro de la movilidad se adaptará a la realidad urbana en la que opera con entregas a través de bicicleta, triciclo o a pie y desplegando soluciones de entrega alternativas como lockers, puntos de entrega de conveniencia en kioscos o similares. Contamos con 103 centros de micro movilidad repartidos por Europa (Madrid, Málaga, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Granada). Además, apostamos por la electrificación del transporte: en 2022 anunciamos planes para invertir más de 1.000 millones de euros en los próximos cinco años para electrificar y descarbonizar aún más la red de transporte asociada con la entrega de nuestros envíos en Europa. Como ejemplo, nuestros colaboradores de reparto cuentan con más de 3.000 furgonetas eléctricas para las entregas a sus clientes en Europa, cifra que prevemos aumentar a 10.000 este año. Gracias a esta apuesta, solo en 2023 nuestros colaboradores realizaron 12 millones de entregas de bajas emisiones en España. Además, contamos con una red creciente de puntos de recogida y con programas Amazon Hub Delivery, la red de colaboradores que ofrece a los comercios locales la oportunidad de repartir pedidos a los clientes de Amazon en su pueblo o barrio. En España ya contamos con 2.500 puntos en más de 900 localidades.

-Volviendo al tema de ‘ciudades del futuro’ ¿Málaga es buen ejemplo para la dinámica de ‘ciudad de los 15 minutos’ (el planteamiento de que todas las personas tengan los servicios básicos a un cuarto de hora a pie o en bici para reducir el uso del coche?

-Sin duda, Málaga es un ejemplo relevante de cómo avanzar hacia el modelo de ciudad de los 15 minutos. Su combinación de infraestructura tecnológica, emprendimiento local y planificación urbana la posiciona como una referencia. Además, creemos que la digitalización en general, y el comercio electrónico en particular, es un factor que contribuye a la igualdad entre los territorios, ya que garantiza que elementos como la competitividad económica no dependan del lugar donde se ubica la empresa o el comercio.

Puntos de recogida

-¿Cómo se aplica esa sostenibilidad en el reparto en Málaga?

-En Málaga estamos impulsando un modelo de reparto de bajas emisiones con el uso de vehículos eléctricos y soluciones de micromovilidad como bicicletas de carga, especialmente en áreas urbanas. Esta estrategia se complementa con la implementación de puntos de recogida en tiendas de barrio, quioscos y comercios, lo que no solo reduce la huella de carbono, sino que también genera valor para la economía local.

La planta logística de Amazon en los terrenos de la antigua Intelhorce en Málaga, inaugurada este año. / Álex Zea

-¿Se está extendiendo la presencia de taquillas o puntos de recogida en quioscos o comercio?

-Sí, seguimos ampliando nuestra red de taquillas y puntos de recogida en colaboración con quioscos y comercios de proximidad. En Andalucía contamos con cerca de 4.000 puntos de recogida (counters, lockers). Málaga es uno de los entornos urbanos donde esta red ha experimentado un gran crecimiento, reflejando tanto la demanda de conveniencia por parte de los clientes como la voluntad de integrar soluciones logísticas sostenibles en el tejido urbano. Málaga fue además el escenario donde celebramos este hito a través de una acción de arte urbano: trabajamos hace unos meses con el artista Lalone en la creación de un mural hiperrealista de gran formato en Casabermeja.

Empresas que venden con Amazon

-El comercio electrónico está cada vez más presente en la actividad económica de las pymes. ¿Cuántas empresas de Málaga y de Andalucía venden ya con Amazon?

-Actualmente, más de 2.500 pymes andaluzas venden en Amazon, con un volumen de exportaciones récord de 135 millones de euros. En total, estas pymes vendieron más de 13 millones de productos en 2024. Además, del conjunto total de pymes andaluzas, en torno al 75% vende sus productos por lo menos en un país más allá de nuestras fronteras. Estos datos sitúan a Andalucía como la cuarta comunidad autónoma española, tanto en número de pymes vendiendo en Amazon como en volumen de exportaciones. Asimismo, Málaga, con más de 700 pymes, es una de las provincias que lideran en Andalucía en número de pymes en la tienda de Amazon. Este crecimiento se ha acelerado en los últimos años, demostrando cómo el comercio electrónico se ha consolidado como una herramienta clave para la internacionalización y el crecimiento del tejido empresarial local.

-¿Qué sectores son los predominantes en estas pymes?

-Abarcan una amplia variedad de sectores, desde alimentación y bebidas hasta moda, hogar, tecnología o productos artesanales. Esta diversidad pone en valor la riqueza del tejido productivo regional y su capacidad de adaptarse al canal digital como vía de crecimiento y exportación.

-¿Entiende que hay comercios temerosos de Amazon por lo que supone de competencia?

-Creo que dicho temor no se corresponde con la realidad de lo que es el comercio electrónico, que en 2022 aportó alrededor de 8.500 millones de euros al PIB español y dio empleo a unas 283. 000 personas de forma directa e indirecta, de acuerdo con un estudio de Nera para Amazon. La venta online ofrece a los pequeños comercios y a las tiendas la posibilidad de vender más allá de su ciudad. Según el informe, el 28 % de las ventas por comercio electrónico de los establecimientos españoles son exportaciones. Las cerca de 17.000 pymes españolas que venden en Amazon batieron récord de exportaciones en 2023 alcanzando por primera vez los 1.000 millones en ventas internacionales.

-¿Debe verse más como aliado?

-Amazon debe verse como socio estratégico para las pymes. Ponemos a su disposición herramientas logísticas, tecnológicas y de visibilidad global que les permiten crecer y exportar sin grandes inversiones iniciales. Nuestro objetivo es potenciar el emprendimiento local y ayudar a los negocios a escalar de forma sostenible.