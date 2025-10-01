El Ayuntamiento retira ramas en los eucaliptos de los Baños del Carmen

Tras las quejas vecinales por el desplome de la rama de un eucalipto con un nido comunal de cotorras, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento realiza desde el pasado jueves, 25 de septiembre, labores de mantenimiento del eucaliptal de los Baños del Carmen, que incluyen la retirada de ramas secas, la tala de algunos ejemplares y la eliminación de los nidos de cotorras, según detallan fuentes municipales, que añaden que en los eucaliptos que tengan el pie seco, "se procederá a la tala".

De hecho, durante los trabajos de mantimiento de la zona, se han contabilizado hasta diez eucaliptos "que venían perdiendo vitalidad", como consecuencia de la sequía, la salinidad y la dura competencia con otros ejemplares, y no han podido ser recuperados, por lo que se han talado para evitar un futuro peligro de caída.

Rama de eucalipto con nido de cotorras desplomado en los Baños del Carmen / Alfonso Vázquez

Este martes, Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento detalla en una nota de prensa que el personal de la empresa adjudicataria del mantenimiento y conservación de las zonas verde del distrito Este, Tahler, S. A., trabaja en el antiguo Balneario desde jueves con la supervisión del Servicio de Parques y Jardines Además de la retirada de ramas secas y eliminación de pies secos, también se están retirando los nidos de cotorras.

En paralelo, también se van a limpiar las palmeras del solar y desbrozar todo el espacio del antiguo camping, que ocupa una superficie de unos 20.000 metros cuadrados. Según las previsiones, los trabajos se darán por culminados entre este miércoles y el jueves.