La carta viral de un malagueño por su 90 cumpleaños que ha conmovido las redes tras su muerte: "La vida ha sido muy bella"

La carta que escribió el malagueño Pablo Osés Azcona en 2022 a la entonces directora de El País poco antes de cumplir 90 años en la que reflexionaba con optimismo sobre la vida se ha convertido en viral y ha conmocionado a la ciudadanía tras el fallecimiento de este activista a los 93 años de edad.

Osés era un malagueño nacido en Fuengirola reconocido en toda la provincia por su compromiso con las causas sociales y su lucha contra la injusticia, convirtiéndose en uno de los líderes del movimiento por el 0,7% que en los años 90, que coparon la información de la época con sus huelgas de hambre y sus acampadas por todo el país para reclamar que se destinara ese porcentaje de la riqueza de los países del Norte para destinarlo al desarrollo de los países empobrecidos.

El malagueño envió 400 cartas a los medios de comunicación en sus 93 años de vida

Una vida repleta de cambios, luchas y aventuras que el malagueño plasmó en cada una de las 400 cartas que envió durante sus 93 años de vida a diferentes medios de comunicación. Una de ellas, publicada en El País en 2022, ha vuelto a viralizarse años después tras el fallecimiento del malagueño por sus palabras de esperanza, felicidad y arrojo.

En esta carta titulada 'La vida ha sido muy bella', el activista explicaba: "Cumplo 90 años dentro de cinco meses. Un disparate. En cualquier momento va a volcar mi carromato. No sabría decir qué me llevará a la tumba. Me sospecho que el marcapasos. ¿Para qué molestarles contándolo?".

La carta del activista malagueño Pablo Osés ha vuelto a viralizarse tras su fallecimiento

Además, continuaba diciendo: "La vida ha sido bella. He cogido la costumbre de dormirme poniéndome con el recuerdo en una situación agradable de mi pasado. Y así regocijarme de nuevo. Y casi no sé cuál escoger de tantas como tengo".

La carta viral del malagueño Pablo Osés por su 90 cumpleaños que ha conmovido las redes tras su muerte / El País

De igual modo, este malagueño cerraba con esperanza asegurando: "Si todo ha sido tan genial, me da un pálpito de que tiene que seguir en la misma línea. No sé cómo, pero estoy como muy seguro de que será genial". Así, después de años de luchar contra la injusticia y buscar el bienestar común, Osés, a quien su propio hijo califica de "feliz, amable, simpático y una excelente persona", continúa tras su muerte alentando a la población a mirar la vida con optimismo y ver que la vida es "muy bella".