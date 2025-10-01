Sombra de desahucio en la avenida de Europa

Jessica, madre de una niña de 8 meses, no puede contener las lágrimas al pensar que tendrá que abandonar el número 15 de la avenida de Europa, un inmueble de cuatro plantas sin ascensor en el que su hija ya es la quinta generación viviendo en él.

«Toda la vida viviendo aquí, y de la noche a la mañana te tienes que ir», lamentaba ayer, en una rueda de prensa con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinas de Málaga.

«Son muchos lo que ya no pueden dormir, sin saber qué hacer, con la ansiedad de si el día de mañana me llega la carta y me tengo que ir de Málaga», comenta una vecina

Jessica es la portavoz de este bloque de vecinos, que como explica su suegro, Salvador Ponce, que lleva 59 de sus 67 años viviendo en él y que tiene a dos hijos de alquiler en el inmueble, «se hizo en 1958 y fue el primero de la avenida de Europa, entonces el Camino Viejo de Churriana».

Como explican los vecinos, una empresa compró el año pasado 23 de los 28 pisos del edificio (hay 5 en propiedad) y sus planes no pasan por mantener a los inquilinos, que denuncian presiones.

Contactar con la empresa

«Pagamos religiosamente, aquí no hay ningún tipo de problema. Hemos intentado contactar con la empresa para tratar de negociar, para llegar a un acuerdo con el alquiler; incluso una venta para nosotros, porque creo que somos prioritarios, ya que llevamos toda la vida en el edificio; pero nos quieren echar de las casas sin ningún motivo», explica Jessica.

Esta vecina destaca que son muchos lo que ya no pueden dormir, «sin saber qué hacer, con la ansiedad de si el día de mañana me llega la carta y me tengo que ir de Málaga». «Entiendo que quieras hacer negocio, pero que los demás podamos vivir, porque tenemos que vivir», recalca.

Los inquilinos señalan que el propósito final es dejar que vayan venciendo los contratos para no, renovarlos, avisar «con un mes de antelación», y reducir el tamaño actual de los pisos. «Y al final, por 60 metros cuadrados, pagar un alquiler de 1.200 m2, como está pasando en toda Málaga», detalla la portavoz.

El bloque de la avenida de Europa, 15, con carteles de protesta de los inquilinos. / a.v.

En este sentido, cinco de los inquilinos son de renta antigua, y por tanto intocables según la ley, pero ya están recibiendo ofertas de la propiedad. Salvador Ponce es uno de ellos, que detalla que la empresa le ha ofrecido 20.000 euros, «a cambio de perder 30 m2 del piso y me hacen un contrato nuevo, con lo que dejaría de ser de renta antigua». Salvador, que precisa que en el edificio hay pisos desde 70 a los 130 m2, subraya que no piensa marcharse.

Jessica remarca además la imposibilidad de encontrar un alquiler asequible, de larga temporada, no sólo en Málaga, sino en todos los pueblos y ciudades del entorno.

«La especulación inmobiliaria y el derecho de unos cuantos a hacer negocios pasa por encima del derecho de la mayoría a tener un hogar, una vivienda, que es un derecho básico»

Los vecinos, que han colgado carteles de protesta, recalcan por último que están dispuestos a pelear hasta el final por sus viviendas, «hacer piña y resistir». Mientras puedan no se moverán.

Sindicato de Inquilinas e Inquilinos

Para respaldar a los vecinos, también habla Carmela, en nombre del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, que hace hincapié en que el problema del bloque es «estructural en nuestra ciudad de Málaga», pero también en toda España.

«La especulación inmobiliaria y el derecho de unos cuantos a hacer negocios pasa por encima del derecho de la mayoría a tener un hogar, una vivienda, que es un derecho básico», critica.

Romper el tejido vecinal

La portavoz también llama la atención sobre lo que supone para los inquilinos dejar sus viviendas, en muchos casos, de toda la vida. «La gente tiene que salir de su barrio y las consecuencias son que se rompe el tejido vecinal, así como las redes de solidaridad y apoyo que todavía resisten en algunos barrios de la ciudad».

Para hablar del problema de la vivienda, anuncia por último, un congreso nacional al que asistirán organizaciones sociales de toda España, y que se celebrará del 10 al 12 de octubre, en la Casa Invisible, «para ponernos manos a la obra y ver qué hacemos».