Desfile, carreras y charlas: estas son las actividades que organizará la AECC para visibilizar el cáncer de mama en Málaga

‘Nos lo tomamos a pecho’ ha sido el lema elegido por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para la campaña que lanzan este año con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el próximo 19 de octubre, con el objetivo de poner el foco en lo que realmente significa vivir con esta enfermedad más allá del diagnóstico y el tratamiento. Solo en la provincia de Málaga, 1.283 mujeres fueron diagnosticadas el año pasado de cáncer de mama, lo que supone el 64,5% de todos los casos.

Uno de los aspectos más importantes de esta campaña es que ha sido cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano. “No se trata solo de hablar de ellas, sino de hacerlo con ellas. Entender cómo lo viven”, ha destacado Eva Fernández, responsable de Misión, durante la presentación de la campaña que ha tenido lugar este miércoles en la sede provincial de la asociación.

Testimonios reales

El vídeo de la campaña, que se podrá ver en los canales de la AECC, así como en medios de comunicación y redes sociales, ha sido proyectado ante los asistentes, a los que arrancó un gran aplauso y algunas lágrimas de emoción. En él, familiares y entorno de las pacientes con cáncer se dirigen directamente a ellas para decirles que, aunque a veces no sepan cómo acompañarlas en la enfermedad, se toman muy en serio lo que ellas puedan sentir.

“Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros” o “Me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que nos animabas a todos”, son algunos de los testimonios que recoge.

Durante la presentación, además de compartir el vídeo y su proceso de creación, se han expuesto todas las actividades que la asociación llevará a cabo en la provincia a lo largo de este mes. Además, ha tenido lugar un coloquio entre Iñaki Comino, investigador Ramón y Cajal y jefe de grupo del laboratorio de biopsia líquida experimental en Ibima, y Sara González, paciente oncológica de cáncer de mama y directora general del Centro David Lloyd de Málaga, que ha compartido su testimonio. “Se te para absolutamente la vida”, resaltó Sara.

Más de 150 acciones

Durante el mes de octubre, la sede provincial, junto a las 12 sedes locales, tendrán una actividad “muy intensa”, ya que han previsto más de 150 acciones. Entre ellas, destaca la instalación de 75 mesas informativas de prevención en más de 25 municipios de la provincia y la iluminación de rosa de todas las sedes de la Asociación en la provincia de Málaga.

Respecto a la iluminación en rosa, este año la sede provincial de la AECC en Málaga ha ampliado la acción del “Foco Solidario”, que se puso en marcha el año pasado con la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, a otros colectivos como Cofradías, Centros Comerciales, Colegios Profesionales o Farmacias, y se prevé que se instalen casi 150 focos en la provincia para mostrar su apoyo a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.

Desfile de moda

No obstante, el evento principal será el desfile de moda ‘Pasarela contra el cáncer de mama’ que tendrá lugar el próximo 9 de octubre en la explanada del cubo de Museo Pompidou (Muelle 1). En él desfilarán doce mujeres y un hombre, todos ellos pacientes de cáncer de mama, con diseños de Rahma Kaba gracias a la Pasarela Larios. Con la presencia masculina la asociación pretende simbolizar que el cáncer de mama también afecta en un 1% a los varones.

Joaquín Morales, presidente de la AECC en Málaga presenta la nueva campaña ‘Nos lo tomamos a pecho’ / A.T.

Por otro lado, para llegar a más mujeres, han organizado las jornadas “Hablemos de Cáncer”, que se van a llevar a cabo durante todo el mes en diferentes sedes de la provincia entre las que destacan:

Torrox : “Prevención en Cáncer de mama” (14 de octubre)

: “Prevención en Cáncer de mama” (14 de octubre) Fuengirola : “Cáncer de mama, otro punto de vista” (15 de octubre)

: “Cáncer de mama, otro punto de vista” (15 de octubre) Antequera : “Jornadas Rosa, unidos por la vida” (15 de octubre)

: “Jornadas Rosa, unidos por la vida” (15 de octubre) Ronda : “Objetivo 2030: Más vida contra el cáncer” (16 de octubre)

: “Objetivo 2030: Más vida contra el cáncer” (16 de octubre) Coín : “Jornada sobre cáncer de mama” (17 de octubre)

: “Jornada sobre cáncer de mama” (17 de octubre) Torremolinos : “Cáncer de mama: voz de los expertos, ciencia, cuerpo y mente” (17 de octubre)

: “Cáncer de mama: voz de los expertos, ciencia, cuerpo y mente” (17 de octubre) Alhaurín de la Torre: “Cuidando tu salud frente al cáncer: prevención, apoyo y bienestar” (23 de octubre)

“Cuidando tu salud frente al cáncer: prevención, apoyo y bienestar” (23 de octubre) Benalmádena: “Cicatrices que hablan: rehabilitación emocional y física del cáncer de mama” (29 de octubre)

Venta de material

Durante el mes de octubre, las sedes locales también han organizado diferentes marchas, con el objetivo de dar visibilidad a la importancia que tiene la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama. En el caso de la sede de Benalmádena, el domingo 19 de octubre, tiene previsto un Picnic Solidario y la junta de Distrito Este de la capital una Paella Solidaria en la Asociación Vecinal “Colina Toquero”. Por lo que se refiere a las Cenas Benéficas, destaca la que organiza la sede de Ronda y Comarca en el Convento de Santo Domingo, el 18 de octubre con actuaciones en directo y sorteo de grandes regalos.

Otra de las iniciativas contempladas es la colaboración con grandes empresas de la provincia (como Primark, David Lloyd o Mapfre) para vender material de la Asociación en sus instalaciones o realizando actividades benéficas para recaudar fondos y mejorar el bienestar de las pacientes. En total, la AECC colaborará con 223 empresas, frente a las 82 que hubo en 2024.

Por último, destaca que, un año más, la sede de Marbella será la encargada de cerrar las actividades de la campaña de mama con la celebración de una nueva edición de la Carrera Marea Rosa, el 16 de noviembre, cuyo objetivo es volver a superar los 3.000 participantes, con un fin de fiesta pensado para pasarlo en familia.